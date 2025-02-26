В Украине готовятся ощутимо менять курс доллара: чего ожидать от банков после 1 марта

На выходных в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозу, 1-2 марта стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,3 грн. В то же время вечером 26 февраля банки покупают доллары в среднем по 41,45 грн, а продают по 42 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы ожидаются и в обменниках. Как рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, в них курс доллара будет находится в тех же рамках – 41,6-42,3 грн. Вечером же 26 февраля обменные пункты покупают валюту в среднем по 41,38 грн, а продают по 41,69 грн.

В целом же, подчеркивается, на валютном рынке не будет происходить существенных изменений, а спрос и предложение будут "более или менее уравновешенными". Впрочем, признается, предусмотреть все факторы, которые могут вмешаться в существующую курсовую конъюнктуру, крайне трудно. Ведь, к примеру, неизвестно:

что будет происходить на фронте;

какие настроения будут господствовать в социуме и т.д.

Как может вырасти курс доллара в 2025 году

В то же время в Украине ухудшились ожидания по курсу доллара. Так, финансовые аналитики прогнозируют, что к концу года тот будет находиться на уровне 45,19 грн, тогда как в декабре-2024 они ожидали курса 44,83 грн/доллар.

Свои ожидания, по данным НБУ, ухудшили и банки. Они считают, что на конец года курс будет составлять 45,31 грн/доллар, тогда как ранее (в октябре-2024) прогнозировали 44,92 грн.

Менее пессимистичны в своих оценках жители Украины – хотя и тоже ухудшили свой прогноз. По данным регулятора, они ожидают курс 44,53 грн (в декабре-2024 было 44,11 грн).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, отмечают аналитики ICU, в ближайшее время НБУ не будет существенно повышать курс доллара – даже несмотря на рост структурного дефицита. При этом произошедший на прошлой неделе рост спроса на валюту (17-23 февраля) очень ограниченно повлиял на курс гривни.

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