Украинцам рассказали, что будет с долларом через несколько дней: какой курс ожидать

В украинских банках может подорожать наличный доллар. По прогнозам, на следующей неделе – 22-28 января – стоимость американской валюты в них будет находится в рамках 38-40 грн, что немного превышает текущий курс: вечером 18 января банки покупают доллар в среднем по 37,9 грн, а продают по 38,45 грн.

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О возможном подорожании рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница же между курсами покупки и продажи не превысит 60 коп.

Что происходит на рынке

В целом же, подчеркнул банкир, по всем признакам, в последнюю неделю января на валютном рынке будет царить определенное спокойствие. Дело в том, что, по его словам:

благодаря активному участию НБУ на межбанке через валютные интервенции удастся погасить избыточный спрос и установить определенный баланс с предложением;

нет признаков или предпосылок к резкому снижению курсовых показателей.

"Любые изменения будут ежедневными и разновекторными. Т.е. в какие-то дни курсы могут незначительно расти, а в какие-то дни снижаться. Однако стоимость валюты не будет падать в пропасть и не будет вторгаться в "облака". Общая ситуация на валютном рынке будет "вменяемой": любые негативные явления будут маловероятными ,а регулятор будет принимать все меры по установлению баланса между спросом и предложением, что отразится на курсовых показателях", – рассказал банкир.

НБУ опускает курс

В то же время, Нацбанк установил на 19 января официальный курс доллара в 37,7 грн. Что сразу на 19 коп. дешевле текущего.

Впрочем, совсем недавно курс рос. Так, на 17 января регулятор выставлял его на уровне 37,92 грн, что на 6 коп. превышает курс 16-го числа. Который, в свою очередь, был на 3 коп. выше, действовавшего 15 января.

Тем не менее, паниковать из-за действий Нацбанка не стоит. Как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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