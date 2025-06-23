В украинских обменниках "отказались" от старого курса: что произошло с долларом

За выходные в украинских обменниках существенно изменили курс доллара. В полдень понедельника 23 июня там определили его в средние 41,21/41,93 грн (покупка/продажа), что на 11 коп. ниже в покупке, но на 15 коп. віше в продаже, чем было вечером пятницы 20 июня.

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А вот в банках доллар подорожал. Там курс американской валюты выставили на среднем уровне 41,55/42,15 грн (покупка/продажа), что:

на 2 коп .выше в покупке;

на 10 коп. в продаже.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 41,99-42,3 грн. Так:

ПриватБанк – 42,05 грн;

Райффайзен Банк – 41,99 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,2 грн;

Универсал Банк – 42,15 грн;

Укрсиббанк – 42,2 грн;

Таскомбанк – 42,14 грн;

абанк – 42,3 грн;

Прокредит Банк – 42,15 грн.

Покупают же они ее по 41,15-41,74 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,45 грн;

Райффайзен Банк – 41,74 грн;

ПУМБ – 41,6 грн;

Сенс Банк – 41,7 грн;

Универсал Банк – 41,15 грн;

Укрсиббанк – 41,6 грн;

Таскомбанк – 41,55 грн;

абанк – 41,5 грн;

Прокредит Банк – 41,58 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В свою очередь, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой рассказал OBOZ.UA, что на текущей неделе (23-29 июня) стоимость доллара в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,45-41,8 грн. Таким образом:

в банках ожидается снижение курса как в покупке, так и в продаже;

в обменниках – рост в покупке при снижении в продаже.

В целом же, отметил банкир, на следующей неделе глобальные курсовые изменения маловероятны. На общую ситуацию, по его словам, будут влиять:

Политика Нацбанка.

По словам Лесового, действие режима управляемой гибкости "убирает с повестки курсовые сюрпризы".

Развитие основных стратегических отраслей экономики.

В частности, агропромышленного, оборонно-промышленного комплексов, а также строительной отрасли.

Развитие экспортных возможностей и объем валютной выручки, формирующей международные валютные резервы.

"Ситуация на валютном рынке будет оставаться полностью ровной. Никаких курсовых потрясений не ожидается", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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