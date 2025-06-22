Украинцам рассказали, к какому курсу готовиться: что будет с долларом в ближайшие дни

В украинских банках ожидается заметное изменение курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (23-29 июня) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,45-41,8 грн. В то же время вечером 21 июня там покупали ее в среднем по 41,55 грн, а продавали по 42,15 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке, при росте в продаже.

Видео дня

В то же время, в обменниках прогнозируются обратные процессы – рост в покупке при снижении в продаже. В частности:

Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,45-41,8 грн.

Вечером 21 июня обменники определили курс доллара в средние 40,8/41,86 грн (покупка/продажа).

В целом же, отметил банкир, на следующей неделе глобальные курсовые изменения маловероятны. На общую ситуацию, по его словам, будут влиять:

Политика Нацбанка.

По словам Лесового, действие режима управляемой гибкости "убирает с повестки курсовые сюрпризы".

Развитие основных стратегических отраслей экономики.

В частности, агропромышленного, оборонно-промышленного комплексов, а также строительной отрасли.

Развитие экспортных возможностей и объем валютной выручки, формирующей международные валютные резервы.

"Ситуация на валютном рынке будет оставаться полностью ровной. Никаких курсовых потрясений не ожидается", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!