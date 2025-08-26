В украинских банках принимают доллары по новому курсу: сколько стоит валюта
В украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень 26 августа они определили его курс в средние 41,16/41,69 грн (покупка/продажа), что на 6 коп. выше в покупке и на 2 коп. в продаже, чем вечером предыдущего дня.
В целом же крупные учреждения продают валюту по 41,58-41,8 грн. В частности:
- ПриватБанк – 41,6 грн;
- Ощадбанк – 41,7 грн;
- Укрэксимбанк – 41,65 грн;
- Райффайзен Банк – 41,58 грн;
- ПУМБ – 41,8 грн;
- Сенс Банк – 41,65 грн;
- Укрсиббанк – 41,68 грн;
- OTP Bank – 41,6 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,67 грн;
- Кредобанк – 41,64 грн;
- Таскомбанк – 41,7 грн;
- абанк – 41,8 грн;
- Прокредит Банк – 41,7 грн.
Покупают же они его по 41-41,32 грн. Так:
- ПриватБанк – 41 грн;
- Ощадбанк – 41,2 грн;
- Укрэксимбанк – 41,05 грн;
- Райффайзен Банк – 41,32 грн;
- ПУМБ – 41,2 грн;
- Сенс Банк – 41,2 грн;
- Укрсиббанк – 41,1 грн;
- OTP Bank – 41,1 грн;
- Креди Агриколь Банк – 41,15 грн;
- Кредобанк – 41,21 грн;
- Таскомбанк – 41,2 грн;
- абанк – 41,1 грн;
- Прокредит Банк – 41,15 грн.
Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.
А вот в обменниках доллар подешевел. Там его курс выставили на среднем уровне 40,93/41,46 грн (покупка/продажа). Это на 4 коп. ниже как в покупке, так и в продаже.
Прогноз курса доллара в банках и обменниках на неделю
В целом же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, в ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По его словам, до конца текущей рабочей недели (29 августа) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,9 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.
В обменниках же ожидается рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже. Как прогнозирует аналитик, курс в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,8 грн.
"Основная часть обменников и банков проработают в эти дни со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. Оптовые обменники проработают все дни недели со стандартным для себя спредом в пределах 15-20 копеек", – рассказал Козырев.
Как сообщал OBOZ.UA, в экспертной среде ожидают заметный рост официального курса доллара. Как рассказала член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан, до конца 2025 года он может достичь 43,5 грн/доллар.
