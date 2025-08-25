В Украине готовятся заметно менять курс доллара: чего ожидать от банков в ближайшие дни

В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (29 августа) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,9 грн. Вечером же 25 августа банки покупают валюту по 41,1 грн, а продают по 41,67 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.

В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,8 грн. Вечером же 19 августа там определили стоимость доллара в средние 40,97/41,5 грн (покупка/продажа).

"Основная часть обменников и банков проработают в эти дни со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. Оптовые обменники проработают все дни недели со стандартным для себя спредом в пределах 15-20 копеек", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил аналитик, ближайшие дни на украинском валютном рынке пройдут "очень динамично". В частности, ключевыми факторами, по его словам, будут:

Завершение отчетного периода у клиентов и банков.

"В эти дни бизнес будет закрывать свои расчеты по месяцу и выходить на балансовые показатели на 1-е число. Поэтому компаниям очень важно рассчитаться со своими контрагентами именно до этой даты – чтобы лучше выглядеть перед контрагентами и налоговой. Это увеличит активность всех клиентов и объем валютных торгов", – рассказал аналитик.

Важным этот период будет и для банков. Ведь, объяснил Козырев, именно эти баллансы и нормативные показатели Нацбанк публикует в своей отчетности по финучреждениям. А следовательно, все клиенты и акционеры банков получат возможность сравнить успехи своего банка с другими.

"И выглядеть финучреждения хотят хорошо. Чтобы их клиентура была спокойна", – рассказал Козырев.

Геополитика.

По словам Козырева, в условиях неопределенности вокруг возможной встречи в формате "Трамп – Зеленский –Путин" любая информация по этому вопросу будет напрямую влиять на поведение многих рынков. И валютный не станет исключением.

Тактика Нацбанка на валютном рынке.

"Перед окончанием месяца Нацбанку не нужны особые скачки курса, которые могут существенно повлиять на финансовые показатели баланса самого регулятора за счет валютной переоценки ЗВР и других валютных активов и пассивов в его балансе. Поэтому НБУ будет пытаться прижимать рост котировок в самом зародыше", – спрогнозировал аналитик.

Выходной в США в понедельник, 1 сентября.

1 сентября США отмечают День труда и американские банки будут закрыты. Поэтому, объяснил Козырев, все расчеты по доллару будут в гривне этой датой, но поставка валюты произойдет уже на следующий рабочий день).

Однако, подчеркнул Козырев, такая форма расчетов непопулярна на украинском валютном рынке. А потому компании и банки либо проведут свои валютные долларовые операции в четверг-пятницу (28-29 августа), либо перенесут их уже на вторник, 2 сентября.

По словам же аналитика, более вероятным является первый вариант. Поскольку "в этот раз пятница 29 августа еще последний рабочий день месяца", а потому на такую дату "особо крупных сделок клиенты не оставляют".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают заметный рост официального курса доллара. Как рассказала член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан, до конца 2025 года он может достичь 43,5 грн/доллар.

