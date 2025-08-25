В Украине готовятся заметно менять курс доллара: чего ожидать от банков в ближайшие дни
В ближайшие дни в украинских банках ожидается заметное изменение курса наличного доллара. По прогнозам, до конца текущей рабочей недели (29 августа) он будет находиться в пределах от 40,9 до 41,9 грн. Вечером же 25 августа банки покупают валюту по 41,1 грн, а продают по 41,67 грн. То есть не исключается снижение курса в покупке при росте в продаже.
В обменниках же, по прогнозу финансового эксперта Алексея Козырева, ожидается рост стоимости доллара как в покупке, так и в продаже. По его словам, курс в них будет находиться в пределах от 41,1 до 41,8 грн. Вечером же 19 августа там определили стоимость доллара в средние 40,97/41,5 грн (покупка/продажа).
"Основная часть обменников и банков проработают в эти дни со спредом (разница между курсами продаж и покупки. – Ред.) в пределах от 20 до 25 копеек по доллару. Оптовые обменники проработают все дни недели со стандартным для себя спредом в пределах 15-20 копеек", – говорится в сообщении.
В целом же, отметил аналитик, ближайшие дни на украинском валютном рынке пройдут "очень динамично". В частности, ключевыми факторами, по его словам, будут:
- Завершение отчетного периода у клиентов и банков.
"В эти дни бизнес будет закрывать свои расчеты по месяцу и выходить на балансовые показатели на 1-е число. Поэтому компаниям очень важно рассчитаться со своими контрагентами именно до этой даты – чтобы лучше выглядеть перед контрагентами и налоговой. Это увеличит активность всех клиентов и объем валютных торгов", – рассказал аналитик.
Важным этот период будет и для банков. Ведь, объяснил Козырев, именно эти баллансы и нормативные показатели Нацбанк публикует в своей отчетности по финучреждениям. А следовательно, все клиенты и акционеры банков получат возможность сравнить успехи своего банка с другими.
"И выглядеть финучреждения хотят хорошо. Чтобы их клиентура была спокойна", – рассказал Козырев.
- Геополитика.
По словам Козырева, в условиях неопределенности вокруг возможной встречи в формате "Трамп – Зеленский –Путин" любая информация по этому вопросу будет напрямую влиять на поведение многих рынков. И валютный не станет исключением.
- Тактика Нацбанка на валютном рынке.
"Перед окончанием месяца Нацбанку не нужны особые скачки курса, которые могут существенно повлиять на финансовые показатели баланса самого регулятора за счет валютной переоценки ЗВР и других валютных активов и пассивов в его балансе. Поэтому НБУ будет пытаться прижимать рост котировок в самом зародыше", – спрогнозировал аналитик.
- Выходной в США в понедельник, 1 сентября.
1 сентября США отмечают День труда и американские банки будут закрыты. Поэтому, объяснил Козырев, все расчеты по доллару будут в гривне этой датой, но поставка валюты произойдет уже на следующий рабочий день).
Однако, подчеркнул Козырев, такая форма расчетов непопулярна на украинском валютном рынке. А потому компании и банки либо проведут свои валютные долларовые операции в четверг-пятницу (28-29 августа), либо перенесут их уже на вторник, 2 сентября.
По словам же аналитика, более вероятным является первый вариант. Поскольку "в этот раз пятница 29 августа еще последний рабочий день месяца", а потому на такую дату "особо крупных сделок клиенты не оставляют".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают заметный рост официального курса доллара. Как рассказала член наблюдательного совета Центра экономических стратегий (ЦЭС) Елена Билан, до конца 2025 года он может достичь 43,5 грн/доллар.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!