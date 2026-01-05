В украинских банках переписали стоимость доллара: новый курс валют на 5 января

За выходные в украинских банках заметно подорожал наличный доллар. В полдень понедельника 5 января они определили его курс в средние 42,03/42,53 грн (покупка/продажа). Это на 3 коп. выше как в покупке, так и в продаже, чем было вечером пятницы 2 января.

В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,55-42,8 грн. Так:

ПриватБанк – 42,55 грн;

ПУМБ – 42,8 грн;

Юнекс Банк – 42,61 грн;

Таскомбанк – 42,55 грн;

Райффайзен Банк – 42,57 грн;

Сенс Банк – 42,6 грн;

Прокредит Банк – 42,55 грн;

абанк – 42,7 грн;

Укрсиббанк – 42,59 грн.

Покупают же они ее по 41,8-42,2 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,95 грн;

ПУМБ – 42,1 грн;

Юнекс Банк – 41,8 грн;

Таскомбанк – 42,2 грн;

Райффайзен Банк – 42,15 грн;

Сенс Банк – 42,15 грн;

Прокредит Банк – 41,88 грн;

абанк – 42,1 грн;

Укрсиббанк – 42 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали стоимость американской валюты и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,93/42,52 грн (покупка/продажа). Это:

на 3 коп. выше в покупке;

на 1 коп. в продаже.

Прогноз по курсу доллара на 2026 год

В целом же, в экспертной среде уверены: в 2026 году обвала гривни не произойдет. Прежде всего из-за:

Рекордных резервов НБУ, которые на начало декабря-2025 достигли 54,748 млрд долларов.

Проводимой Нацбанком политики режима управляемой гибкости.

Как рассказал OBOZ.UA экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман, дело в том, что ныне НБУ является "единственным игроком, который, по сути, таргетирует курс и инфляцию". А целью, которую в регуляторе поставили перед собой, является снижение инфляции до 5% (в ноябре 2025-го она составляла 9,3%. – Ред.).

"Один из ключевых инструментов достижения этого – стабильный курс", – пояснил эксперт.

Не ожидает обвала гривни и руководитель аналитического отдела ИК Concorde Capital Александр Паращий. Как объяснил он OBOZ.UA, если не будет связанных с войной внешних шоков, то не будет и "изменения в спекулятивном спросе". А потому "давление на гривню вряд ли будет серьезное".

"Если же мы говорим о заложенном в госбюджет прогнозе правительства, по которому в 2026 году курс ожидается на среднем на уровне 45,7 грн/доллар, то такая девальвация маловероятна. Поскольку для этого банально нет большого спроса", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Нацбанке изучают вопрос перехода Украины на евро как курсообразующую валюту. Впрочем, конкретных сроков там не называют, отмечая лишь, что это произойдет, "когда будет необходимость". Соответственно, пока курсообразующей валютой продолжит оставаться доллар.

