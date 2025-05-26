В украинских банках "отказались" от прежнего курса: сколько теперь стоит доллар

За выходные украинские банки заметно переписали курс наличного доллара – прежде всего, в покупке. В полдень понедельника 26 мая они определили его в средние 41,13/41,75 грн (покупка/продажа), что на 7 коп. ниже в покупке, однако на 1 коп. выше в продаже, чем вечером пятницы 23 мая.

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В целом, крупные учреждения продают валюту по 41,62-41,9 грн. Так:

ПриватБанк – 41,7 грн;

Райффайзен Банк – 41,62 грн;

ПУМБ – 41,9 грн;

Универсал Банк – 41,7 грн;

Сенс Банк – 41,8 грн;

Укрсиббанк – 41,75 грн;

Таскомбанк – 41,8 грн;

абанк – 41,8 грн;

Прокредит Банк – 41,75 грн.

Покупают же они ее по 40,7-41,4 грн. Вчастности:

ПриватБанк – 41,1 грн;

Райффайзен Банк – 41,4 грн;

ПУМБ – 41,3 грн;

Универсал Банк – 40,7 грн;

Сенс Банк – 41,3 грн;

Укрсиббанк – 41,15 грн;

Таскомбанк – 41,1 грн;

абанк – 41,1 грн;

Прокредит Банк – 41,2 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его выставили на среднем уровне 41,1/41,53 грн (покупка/продажа). Что на 5 коп. выше в покупке.

Прогноз курса доллара в Украине на неделю

В то же время, спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, на текущей неделе (26 мая – 1 июня) стоимость валюты в банках и обменниках будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. Таким образом:

В банках не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

В обменниках ожидаются такие же процессы.

В целом же, констатировал он, завершение мая на валютном рынке пройдет "на вполне мажорной ноте". Так:

Курсовые колебания останутся в уже привычных пределах.

На рынке будут отсутствовать признаки ажиотажа – при постепенном усилении роли Нацбанка для сбалансирования спроса и предложения.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке останется в пределах ожидаемого сценария: спрос и предложение будут находиться в балансе, следовательно, любые текущие курсовые изменения будут почти косметическими и не будут представлять угрозы. Пока не наблюдается никаких признаков возможного ажиотажа", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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