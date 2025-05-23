Курс доллара "готовятся" существенно менять: украинцам рассказали, чего ожидать

В украинских обменниках ожидается ощутимое изменение курса доллара. По прогнозу банковского сектора, на следующей неделе (26 мая – 1 июня) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-41,8 грн. В то же время вечером 23 мая они покупали доллар по среднему курсу 41,1 грн, а продавали по 41,48 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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В банках ожидаются такие же процессы. Как спрогнозировал для OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, там курс будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,4-41,8 грн. Вечером же 23 мая они покупали доллар в среднем по 41,2 грн, а продавали по 41,74 грн.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. А разница между курсами покупки и продажи – до 0,5-0,6 грн в банках и до 0,6-1 грн в обменниках.

В целом же, отметил Лесовой, на курс валюты в Украине будет влиять ряд факторов. В частности:

Монетарная политика НБУ по укреплению гривни и гибкость при применении механизма валютных интервенций.

"Ожидается, что их объем не превысит 800 млн долларов в неделю. Что будет свидетельствовать об относительно привычном соотношении спроса и предложения", – объяснил банкир.

Развитие основных отраслей экономики, формирующих национальный ВВП.

Речь об оборонно-промышленном, агропромышленном комплексах, строительстве и т.п.

Развитие экспорта.

Как объяснил Лесовой, это крайне важно накануне потенциальной отмены "экономического безвиза".

В целом же, констатировал он, завершение мая на валютном рынке пройдет "на вполне мажорной ноте". Так:

Курсовые колебания останутся в уже привычных пределах.

На рынке будут отсутствовать признаки ажиотажа – при постепенном усилении роли Нацбанка для сбалансирования спроса и предложения.

"Таким образом, ситуация на валютном рынке останется в пределах ожидаемого сценария: спрос и предложение будут находиться в балансе, следовательно, любые текущие курсовые изменения будут почти косметическими и не будут представлять угрозы. Пока не наблюдается никаких признаков возможного ажиотажа", – резюмировал Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в экспертной среде ожидают, что во II полугодии 2025 года (июль-декабрь) Нацбанк начнет ослаблять гривню по отношению к доллару. Ведь в это время ожидается снижение темпов инфляции.

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