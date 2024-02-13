В украинских банках готовятся переписывать курс доллара: чего ожидать

До конца текущей недели (заканчивается 18 февраля) банки могут ощутимо изменить наличный курс доллара. При чем, неравномерно: снизить в покупке и повысить в продаже. По прогнозам самого банковского сектора, стоимость валюты в это время будет находится в пределах купли-продажи от 37,8 до 39 грн – тогда как вечером 1 февраля учреждения покупают ее в среднем по 37,9 грн, а продают по 38,5 грн.

О возможных изменениях рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: разница ж между курсами купли и продажи будет составлять 0,5-1 грн.

В целом же, подчеркнул банкир, пока очевидных угроз для рынка нет. А в течении текущей недели "все имеющиеся тренды могут быть сохранены".

"По всем признакам будет продолжаться действие режима "управляемой гибкости", что проявится в частых и разнонаправленных изменениях курсов валют – однако такие изменения не будут угрожающими общей курсовой ситуации. В то же время НБУ попытается максимально уравновесить спрос и предложение, время от времени регулируя их соотношение объемами валютных интервенций", – спрогнозировал ситуацию на рынке Лесовой.

Что сделал с официальным курсом НБУ

В то же время, сам Нацбанк резко увеличил официальный курс доллара. На 14 февраля он установил его на уровне 38,13 грн, что:

сразу на 23 коп. превышает текущий;

не дотягивает всего 10 коп. до исторического 38,23 грн, установленного на 10 января.

Впрочем, как объяснил ранее зампредседателя регулятора Сергей Николайчук, при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается. Как это, например, было в октябре и первой половине ноября", – сказал Николайчук.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Нацбанк разрешил украинцам покупать столько наличной иностранной валюты, в том числе долларов, сколько им требуется. Причем как в банках, так и в обменниках. Новые правила действуют с 1 декабря 2023 года.

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