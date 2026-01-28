Еще в одном городе Украины запустили 5G: кто вошел в список

В Украине уже второй населенный пункт начал тестирование 5G – базовые станции нового поколения заработали в центральной части Бородянки. До этого пилот впервые запустили во Львове, где развернули более 20 базовых станций и зафиксировали скорость передачи данных до 500 Мбит/с на абонента.

Об этом сообщил министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба. Населенный пункт стал вторым в Украине после Львова, где в центральной части уже работают базовые станции нового поколения, что открывает путь к внедрению современных цифровых сервисов и технологий.

В Министерстве отмечают, что запуск 5G в Бородянке – это не только о быстром интернете, а о комплексном восстановлении громады после разрушений, нанесенных войной. По словам Кулебы, наличие 5G создает техническую базу для полноценного внедрения Smart City-решений. В перспективе Бородянка может стать одной из первых громад в Украине, где будут работать интеллектуальные системы освещения, безопасности, управления транспортом, а также сервисы на основе IoT и Big Data.

По словам главы Минцифры Михаила Федорова, именно такие пилотные проекты позволяют отработать все технические нюансы перед масштабированием технологии на всю страну. Для сравнения, во Львове, который стал первой "лабораторией" 5G в Украине, уже построено более 20 базовых станций, а скорость передачи данных достигает около 500 Мбит/с на одного абонента.

В Национальной комиссии по регулированию электронных коммуникаций подчеркивают, что 5G играет ключевую роль в развитии цифровой экономики Украины. В то же время пилотное тестирование не является коммерческим запуском – оно проводится после согласования с Генеральным штабом ВСУ и имеет целью проверить безопасность и стабильность работы технологии.

После успешного тестирования 5G в Бородянке технологию планируют масштабировать и в других городах, в частности в Харькове. Полноценный общенациональный запуск мобильной связи пятого поколения в Украине, по планам правительства, должен быть завершен до 2030 года.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, во время отключений электроэнергии украинцы могут оставаться на связи до 72 часов благодаря оптоволоконной технологии xPON, которая потребляет минимум энергии. Также стабильность связи помогают обеспечить национальный роуминг и экономия мобильного трафика.

