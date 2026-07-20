В Украине "законсервировали" бедность, а прожиточный минимум должен составлять 11-12 тысяч, – Гетманцев

Действующая система социальных гарантий не соответствует фактическим нуждам населения, а замораживание соцстандартов является ничем иным, как консервацией бедности. Вместе с тем, реальный прожиточный минимум в Украине должен составлять не менее 11-12 тыс. грн в месяц, в то время как ныне он находится на уровне 3 209 грн.

Видео дня

Об этом сообщил председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), передает "Укринформ". В то же время, отметил нардеп, "подтянуть" прожиточный минимум до реального уровня государство ныне не может.

"Но с другой стороны, мы не можем мириться с консервацией бедности. А консервация бедности – это то, что мы имеем сейчас в действующей Бюджетной декларации, которой на три года заморозили социальные стандарты и, значит, ничего не хотим с этим делать. У нас в стране минимальная зарплата ниже реального прожиточного минимума", – говорится в сообщении.

Вместе с тем, подчеркнул Гетманцев, несмотря на невозможность одномоментного установления прожиточного минимума на уровне, который отражает реальные потребности украинцев, постепенный переход к нему вполне возможен. По его словам, ресурсом для этого могут стать средства, полученные от детенизации экономики – что, по словам нардепа, может принести госбюджету сразу триллион гривен.

"Часть из упомянутого триллиона от детенизации можно направить на оборону, а что-то на повышение социальных стандартов, как еще одного приоритета государства. При этом из-за повышения социальных выплат можно стимулировать развитие экономики и получить дополнительный ресурс", – выразил мнение он.

Более того, отметил Гетманцев, уже сейчас государство должно утвердить "дорожную карту" перехода к реальному прожиточному минимуму. После чего начать "постепенно его повышать, приближая к определенному показателю".

"Пусть это будет три или четыре года, но мы должны сравнить реальный и номинальный прожиточный минимум. Номинального, как такового, вообще не должно быть, только реальный", – резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Гетманцев раскритиковал высокие зарплаты руководителей государственных банков. Он заявил, что такие выплаты неуместны в условиях полномасштабной войны, когда государство вынуждено считать каждую бюджетную гривню.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!