"Вы что, вдруг с ума сошли?" Гетманцев раскритиковал зарплаты топ-менеджеров госбанков

Народный депутат, председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев раскритиковал высокие зарплаты руководителей государственных банков, опубликованные за июнь. Он заявил, что такие выплаты неуместны в условиях полномасштабной войны, когда государство вынуждено считать каждую бюджетную гривну.

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Свою позицию депутат изложил в Facebook. Вместе с постом он опубликовал скриншоты официальных документов государственных банков, в которых приведена информация о вознаграждениях председателям правлений, заместителям, членам правлений и наблюдательных советов.

"Очень уважаю банкиров. Понимаю важность банковского дела. Но ребята и девушки в государственных банках – вы что, вдруг с ума сошли, что во время войны так платите??? Это для вас 2000-ные купюры ввели, потому что 1000-ные в чемоданы не влезают? Это в то время, когда в стране война, и мы каждую копейку считаем??? Обращаюсь к Кабинету министров по поводу этого безобразия", – написал Гетманцев.

Выплаты за июнь

В обнародованных документах приведена информация о вознаграждениях руководства четырех государственных банков – Укргазбанка, ПриватБанка, Ощадбанка и Сенс Банка.

В частности, в "Укргазбанке" исполняющему обязанности председателя правления за июнь было начислено почти 1,99 млн грн фиксированного вознаграждения, после удержания налогов выплачено более 1,52 млн грн. Другие члены правления получили вознаграждения, которые после уплаты налогов составили от более 553 тыс. до более 1,52 млн грн.

В "ПриватБанке" основная заработная плата председателя правления за июнь составила более 2,66 млн грн. Основные зарплаты заместителей председателя правления и членов правления, согласно обнародованным данным, колебались примерно от 738 тыс. грн до более 1,54 млн грн без учета отдельных дополнительных выплат.

В "Ощадбанке" зарплата председателя правления за июнь до удержания налогов превысила 1,33 млн грн. При этом один из заместителей председателя правления получил более 9,19 млн грн заработной платы за отчетный период, что также отражено в официальной таблице банка.

В документах "Сенс Банка", обнародованных депутатом, приведены данные о членах наблюдательного совета. Вознаграждение за выполнение функций отдельных членов совета составляло от около 463 тыс. грн до более 862 тыс. грн до вычета налогов. Кроме того, в отчетах указаны компенсации расходов и дополнительные льготы.

Что известно о банках

ПриватБанк – крупнейший банк Украины. Он был национализирован в декабре 2016 года. Банк обслуживает миллионы физических и сотни тысяч корпоративных клиентов и является одним из крупнейших налогоплательщиков в банковском секторе.

Ощадбанк исторически на 100 % принадлежит государству и является вторым по величине банком страны. Банк обладает одной из крупнейших сетей отделений и банкоматов в Украине.

Укргазбанк перешел под контроль государства после рекапитализации, проведенной в 2009 году. Банк уже длительное время позиционирует себя как одного из лидеров финансирования проектов в сфере энергоэффективности и "зеленой" экономики.

Сенс Банк – бывший Альфа-Банк Украина. Государство национализировало его в июле 2023 года. После перехода в государственную собственность банк продолжил работу в обычном режиме, сохранив обслуживание клиентов и выполнение всех своих обязательств.

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