В Украине ввели новые правила для бизнеса: Зеленский подписал закон

С 1 сентября в Украине действует новый закон, упрощающий бизнесу условия работы во время военного положения. Предприятия могут работать на основе деклараций без получения разрешительных документов, а лицензии продлеваются автоматически.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). "Подписан важный дерегуляционный законопроект #7331 об упрощении условий осуществления хозяйственной деятельности в период военного (чрезвычайного) положения в Украине", – говорится в сообщении.

Закон стремится облегчить работу бизнеса в Украине, обеспечивая предприятиям гибкость и быстроту в решении вопросов, связанных с лицензированием и разрешительными процедурами. Он предполагает несколько ключевых новшеств:

декларативный принцип работы;

Предприятия смогут получать право на осуществление отдельных видов хозяйственной деятельности на основании представления деклараций в органы лицензирования, разрешительные органы и Центры предоставления административных услуг (ЦНАПов). Это означает, что для начала деятельности не нужно будет ожидать получения всех необходимых документов разрешительного характера, как это предусмотрено законодательством. Такой подход значительно сокращает время на бюрократические процедуры и позволяет бизнесу быстрее адаптироваться к изменениям.

срок действия деклараций;

Поданные декларации будут действовать на период действия военного положения и до конца календарного года, в котором это состояние будет прекращено или отменено. Кроме того, после завершения военного положения декларации будут оставаться в силе еще не менее трех месяцев.

продление срока действия лицензий;

Все лицензии, выданные до момента введения военного положения, автоматически продлеваются на весь период действия военного положения и на три месяца после его завершения.

остановка плановых проверок;

На период военного положения останавливается проведение плановых проверок органов лицензирования по соблюдению требований законодательства в сфере лицензирования. Это позволит бизнесу сосредоточиться на своей основной деятельности без риска дополнительных административных давлений.

определение порядка представления деклараций.

Кабинет Министров Украины разработает и утвердит порядок представления деклараций, а также перечень сведений, которые должны быть внесены в декларацию. Кроме того, будет утвержден список видов хозяйственной деятельности, которые не могут осуществляться на основании только декларации. Это обеспечит дополнительный контроль над видами деятельности, которые могут иметь важное значение для государственной безопасности или общественного здоровья.

Введение нового дерегуляционного закона является значительным шагом в направлении поддержки бизнеса в условиях военного положения. Закон не только упрощает процедуры лицензирования, но и предоставляет предприятиям необходимую гибкость для быстрого реагирования на изменения в экономической среде. Это особенно важно в условиях, когда страна сталкивается с вызовами, связанными с военными действиями и нестабильной экономической ситуацией.

Как сообщал OBOZ.UA, при этом выдача обязательных лицензий для бизнеса может стать цифровой. В Минцифре анонсировали предстоящий запуск на портале Действие функционала с лицензиями и разрешениями – это станет частью правительственного проекта разрешения, запущенного вместе с Минэкономики.

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