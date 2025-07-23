В некоторых областях Украины частично исчезла электроэнергия: где действуют ограничения

Из-за непогоды и обстрелов без электроснабжения остались 36 населенных пунктов на Кировоградщине, 8 — на Полтавщине, 11 полностью и 3 частично — на Ривненщине, а также часть Сум. Всего более 7000 абонентов пока остаются без света, аварийные бригады работают над восстановлением энергоснабжения.

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О ситуации на Кировоградщине сообщил председатель ОВА (областная военная администрация) Андрей Райкович. По его словам, в результате сильного ветра и грозы сработала автоматическая система защиты линий электропередач.

В результате без электроснабжения осталось 36 населенных пунктов, которые входят в состав девяти территориальных громад. Для оперативного устранения последствий аварии задействованы 10 бригад местных РЭС ЧАО "Кировоградоблэнерго", которые активно работают над восстановлением электроснабжения.

Похожая ситуация наблюдается и в Полтавской области. По словам председателя ОГА Владимира Когута, из-за порывов ветра и грозы обесточены восемь населенных пунктов в Полтавской, Диканьской и Глобинской территориальных громадах.

По сообщению АО "Полтаваоблэнерго", электроснабжение потеряли 1297 абонентов. Аварийные бригады уже работают на местах, пытаясь как можно скорее восстановить электричество.

Кроме непогоды, украинцы сталкиваются и с военными вызовами. В городе Сумы враг снова атаковал объекты гражданской инфраструктуры, что привело к обесточиванию части города, об этом сообщил городской голова Артем Кобзарь.

Некоторые медицинские учреждения вынуждены работать на генераторах. Все соответствующие службы уже задействованы в ликвидации последствий ударов и восстановлении электроснабжения.

В Ривненской области из-за непогоды полностью обесточены 11 населенных пунктов, еще три – частично. По состоянию на 21:00 без электроснабжения остаются 5926 абонентов в разных районах области.

Глава Ровенской ОГА Александр Коваль призвал жителей, которые наблюдают обрывы линий или отсутствие света, сообщать в коллцентр "Ровнооблэнерго" для оперативного реагирования. Энергетики и аварийные службы уже работают над устранением последствий непогоды.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стоимость электроэнергии в августе не изменится и составит 4,32 грн за кВт*ч. При этом семья из трех человек в среднем за месяц заплатит 561,6 грн.

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