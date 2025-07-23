Сколько украинцы заплатят за электроэнергию в августе: озвучены расчеты

В Украине стоимость электроэнергии в августе не изменится и составит 4,32 грн за кВт*ч. При этом семья из трех человек в среднем за месяц заплатит 561,6 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, если есть газовая плита, норматив потребления электроэнергии на семью из трех человек будет составлять 130 кВт*ч. А если нет газовой плиты, то норматив потребления электроэнергии составит 170 кВт*ч.

Итак, учитывая стоимость электроэнергии в 4,32 грн/кВт*ч, за месяц семье из трех человек придется платить 561,6 грн, если есть газовая плита, и 734,4 грн в месяц, если нет газовой плиты.

Как платить за электроэнергию меньше

Как отмечают в Минэнерго, "ночной тариф" (с установленным двухзонным счетчиком) будет составлять 2,16 грн/кВт*ч. Поэтому владельцы двухзонных счетчиков будут продолжать платить вдвое меньше за электроэнергию, потребленную с 23:00 до 7:00.

Кроме того, Государственное агентство по вопросам энергоэффективности опубликовало советы украинцам. Если следовать этим советам, суммы в платежках можно снизить в несколько раз.

Выключать свет и использовать энергоэффективные лампы. Это самый простой способ экономить. В коридоре можно установить датчик движения (свет будет включаться только при движении). А все лампочки надо заманить на светодиодные.

Покупать приборы классом энергоэффективности "А" и "А+". Они могут потреблять до 30-50% меньше тока. Также важно выключать приборы, которые вы не используете. В режиме ожидания они также используют ток.

Холодильник должен быть чистым, находится в месте, на которое не попадают прямые солнечные лучи. Включать только те приборы, которыми вы сейчас пользуетесь.

Напомним, Кабинет Министров Украины постановлением № 632 от 31.05.2024 установил для всех жителей Украины единую фиксированную цену на электроэнергию - 4,32 грн/кВт*ч независимо от объема потребления.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем.Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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