В Украине установят новый курс доллара: сколько будет стоить валюта

В Украине курс доллара 4-5 октября в большинстве обменников финкомпаний и в работающих кассах отделений банков будет находиться в пределах коридора: прием от 40,90 до 41,20 гривен и продажа от 41,30 до 41,60 гривен. Курс наличного евро в эти выходные будет находиться в пределах коридора: прием от 48,30 до 48,65 гривен и продажа от 48,75 до 49,00 гривен.

Об этом говорится в публикации аналитика Алексея Козырева для издания Минфин. Фактически, сохраняющаяся напряженность в мире и шатдаун в США не смогли особо сильно "раскачать" украинский валютный рынок. А степень нервозности мировых инвесторов можно оценить по поведению золота с его новыми рекордными ценниками, доходившими до $3900 за унцию.

И в результате, за период с 29 сентября по 3 октября, если сравнивать начальную и конечную даты периода, курс продажи доллара на украинском межбанке просел всего на 4 копейки – с уровня 41,37/41,40 до 41,33/41,36 гривен. А курс продажи безналичного евро за этот период вырос на 3 копейки – с 48,4939/48,5125 до 48,5172/48,54 гривен. Хотя в последний день сентября доллар кратковременно проседал до уровней 41,08/41,11 гривен, а евро – до 48,2073/48,2302 гривен.

На наличном рынке вечером пятницы, 3 октября, доллар США в обменниках финкомпаний и кассах банков продавался по 41,25 – 41,40 гривен, а евро – по 48,75 – 48,95 гривен.

При таком раскладе на межбанковском валютном рынке в эти выходные владельцы обменников в Украине снова проработают в формате "с оборота" со спредом как по доллару, так и по евро в пределах 15-25 копеек. А оптовые обменники продолжат выставлять спред между покупкой и продажей по доллару и евро в пределах 15-20 копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине обвалился спрос населения на доллары. Если в конце лета-начале осени 2024 года чистый спрос достигал 1 млрд долл. в месяц, то сейчас – около 270-280 млн долл., то есть в 4 раза меньше.

