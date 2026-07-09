В Украине сделали официальное заявление о подрыве "Северных потоков": что установила прокуратура

Офис Генерального прокурора (ОГПУ) заявил, что на данный момент следствие не установило никаких доказательств причастности Украины, её органов власти или должностных лиц к подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". В то же время расследование продолжается — украинские правоохранители продолжают сотрудничать с немецкой стороной, подчеркивая , что окончательно установить вину может только суд.

Видео дня

Об этом официально сообщили в ОГПУ. Там отмечают, что расследование ещё продолжается, а все обстоятельства происшествия продолжают тщательно проверяться.

Что уже установило украинское следствие

В Офисе Генерального прокурора пояснили, что информация о подрыве газопроводов рассматривается в рамках уголовного производства по делу об агрессии России против Украины и других преступлениях, связанных с войной. За это время украинские правоохранители уже проделали значительный объем работы.

В частности, продолжаются допросы свидетелей, собираются документы, анализируются материалы и проверяется информация, которая может помочь установить все обстоятельства взрывов. По результатам уже проведенных следственных действий украинская сторона заявляет, что на данный момент не существует никаких доказательств, подтверждающих, что Украина, государственные органы или украинские должностные лица отдавали приказы, давали указания или каким-либо иным образом были причастны к подрыву "Северных потоков".

Вместе с тем расследование ещё не завершено. Правоохранительные органы продолжают собирать новые доказательства и проверять все полученные сведения.

Что означает обвинительный акт Германии

Отдельно в ГПУ прокомментировали информацию Федеральной прокуратуры Германии о направлении обвинительного акта по делу о подрыве газопроводов. Украинская сторона подчеркивает, что обвинительный акт сам по себе не означает доказательства вины какого-либо лица. Проще говоря, если прокуратура выдвинула обвинение, это еще не означает, что человек виновен.

Окончательное решение может принять только суд после полного изучения всех доказательств, заслушивания сторон процесса и вынесения приговора, который вступит в законную силу. Именно поэтому любые выводы о виновности до завершения судебного разбирательства являются преждевременными.

В прокуратуре также сообщили, что украинская сторона и в дальнейшем активно взаимодействует с правоохранительными органами Германии. Во исполнение запросов немецких следователей проводятся необходимые процессуальные действия, а полученные результаты будут оперативно передаваться партнерам.

Кроме того, Украина планирует обратиться к Германии с предложением создать совместную международную следственную группу. Отмечается, что это позволит быстрее обмениваться информацией, координировать расследование и установить все обстоятельства подрыва газопроводов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство Венгрии полностью отменило все ограничения в отношении семи сотрудников украинского "Ощадбанка", задержанных в марте при перевозке наличных денег и золота из Австрии. Их перестали считать угрозой национальной безопасности страны, а значит, аннулировали решение о депортации и трехлетнем запрете на въезд в Шенгенскую зону.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!