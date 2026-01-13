В Украине провалили назначение Шмыгаля министром энергетики: как проголосовали нардепы

Дениса Шмыгаля не смогли назначить на должность министра энергетики Украины, однако до этого во время заседания ему даже ставили задачу обеспечить устойчивость энергосистемы, ее защиту, восстановление и модернизацию в условиях войны. До этого Шмыгаль был уволен с поста Министерства обороны, а бывшим министром энергетики была Светлана Гринчук, которую уволили из-за причастности к "МиндичГейту".

Видео дня

Соответствующее решение было провалено 13 января 2026 года на планарном заседании Верховной Рады Украины (ВРУ) голосами 210 депутатов, вместо нужных 226-ти. В частности, на этом заседании премьер-министр Украины Юлия Свириденко даже поручала Шмыгалю ряд задач на новой должности.

По ее словам, устойчивость энергосистемы – это вопрос национальной безопасности. "Энергетика требует не только героизма на местах, а и системного управления со стороны государства – единого плана, четких приоритетов, контроля выполнения, скорости решений. Именно так мы пройдем зиму и параллельно заложим фундамент восстановления и развития", – отмечает она.

В то же время, она уверяла, что Шмыгаль имеет управленческий опыт для этой должности и понимание функционирования энергосектора, "включая координацию решений в кризисных условиях" поэтому он должен обеспечить систему работу по организации восстановления, защиты и модернизации энергетики. Однако, сам Шмыгаль заявлял, что "не верит в простые рецепты", но готов "принять этот вызов".

"С начала полномасштабной войны фактически каждый наш энергообъект подвергался атаке – газ, нефть, генерация, шахты, распределительные сети, все было атаковано врагом. Также уничтожено 10 ГВт мощности, а тысячи ракет и дронов нанесли прямые убытки на десятки миллиардов долларов", – отмечал он.

По его словам, последние атаки особенно болезненны, это чувствуют тысячи украинцев в своих домах. "Ситуация сложная, но система работает и моя ключевая задача в должности – как можно быстрее преодолеть острую фазу энергетического кризиса, усилить координацию, выставить четкие роли, задачи и собрать единый план для всех", – отметил Шмыгаль.

До назначения Дениса Шмыгаля Министерство энергетики возглавляла Светлана Гринчук. Она была уволена в рамках кадровых ротаций после резонансной истории, известной как "Миндичгейт", которая вызвала публичные дискуссии по управлению отраслью и эффективности решений в Минэнерго. Еще раньше ведомство возглавлял Герман Галущенко, при каденции которого происходили коррупционные схемы в энергетике.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, народные депутаты Верховной Рады поддержали увольнение Дениса Шмыгаля с должности министра обороны. "За" на заседании 13 января проголосовали 265 парламентариев.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!