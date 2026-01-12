"Все лежит": украинцы жалуются на масштабный сбой в работе госреестров

В Украине исчез доступ к государственным реестрам, которые находятся в ведомстве Министерства юстиции. Это связано с перебоями в электроснабжении одного из центров обработки данных.

Об этом сообщили на государственном предприятии "Национальные информационные системы" (НАИС). Специалисты заверили, что сейчас принимают меры для возобовления электроснабжения.

"В связи с перебоями электроснабжения в одном из центров обработки данных возможны временные нарушения стабильного доступа к отдельным единым и государственным реестрам, держателем которых является Министерство юстиции Украины. Сейчас принимаются меры по возобновлению и стабилизации электроснабжения", – говорится в сообщении.

Впрочем, украинцы в комментариях выразили сомнение в оценке масштабов проблемы. По их словам, доступ исчез ко всем государственным реестрам и даже к сайту НАИС.

Данные украинцев соберут в один реестр

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Единой информационной системе социальной сферы, которая позволит автоматически проверять право граждан на социальные услуги без лишних бумажных процедур. Это позволит:

централизовать и автоматизировать процессы в сфере социальной защиты;

обеспечить прозрачное администрирование всех расходов на социальную поддержку;

упростить процедуры для граждан;

уменьшить коррупционные риски на государственном и местном уровнях.

Единая информационная система социальной сферы будет осуществлять электронный информационный обмен данными в онлайн-режиме с рядом реестров. Среди них – "Оберіг", госкадастр, госреестры актов гражданского состояния, прав на недвижимое имущество и другие.

Также OBOZ.UA сообщал, что в Украине действует Единый реестр должников, в котором содержится информация о долгах, по которым открыто исполнительное производство. Среди прочего туда вносятся данные о задолженности по кредитам, оплате услуг ЖКХ, алиментов и т.д. В системе есть информация о задолженности и физических, и юридических лиц.

