В Украине появится самая большая АЭС в Европе: как проголосовали нардепы

На Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) достроят еще два новых энергоблока. Верховная Рада приняла масштабный отраслевой проект расширения энергоблоков №3 и №4.

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Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом №11392 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об упрощении условий ведения хозяйственной деятельности", принятом 11 февраля во втором чтении. Его поддержал 261 народный депутат Верховной Рады, сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос").

Решающей для принятия законопроекта стала поддержка нардепов из "Батькивщины", отметил он. Нардеп добавил, что по фракциям голоса разделились следующим образом:

"Слуга народа" – 190;

"Европейская солидарность" – 0;

"Родина" – 15;

"Платформа за жизнь и мир" – 16;

"За будущее" – 9;

"Голос" – 0;

"Доверие" – 14;

"Восстановление Украины" – 12;

внефракционные – 5.

Фактически речь идет о разрешении приобрести у Болгарии два атомных энергоблока, объяснил народный депутат Андрей Жупанин ("Слуга народа"). Он подчеркнул, что принятие такого решения позволяет Украине вовремя заключить необходимое соглашение – пока не истекло разрешение от парламента Болгарии.

Кроме того, соглашается покупка только реакторов, то есть стоимость проекта будет ограничена в $600 млн. Также Кабинет министров подготовит новый проект закона о достройке ХАЭС, предоставив обновленное технико-экономическое обоснование и информацию об источниках финансирования всего проекта.

Строительство новых реакторов на ХАЭС: критика и преимущества

По оценке Министерства энергетики, строительство двух атомных энергоблоков ХАЕС увеличит производство электроэнергии на 16 226 млн кВт*ч/год, а отпуск – на 15 415 млн кВт*ч/год. Стоимость проекта оценивается в 500 млн евро. Реализовать проект планируется исключительно за счет средств НАЭК "Энергоатом" с привлечением кредитов, то есть без использования средств из госбюджета Украины.

Общественную критику вызвали планы использовать для расширения реакторы российского производства из недостроенной болгарской АЭС "Белене". Но в "Энергоатоме" выразили намерение подготовить третий энергоблок к установке оборудования уже в июне.

В настоящее время Хмельницкая АЭС имеет в работе два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый. Строительство энергоблока №3 началось в сентябре 1985 года, а энергоблока №4 – в июне 1986-го. Оба блока запроектированы на мощность 1000 МВт с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на то, что строительство третьего блока завершено на 75%, а четвертого – на 28%, в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС работу над проектом приостановили.

После завершения строительства ХАЭС станет самой большой атомной электростанцией в Европе, отметил ранее министр энергетики Герман Галущенко. Сейчас такой является Запорожская АЭС, расположенная на временно оккупированной территории.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследовать растрату 430 млн грн на строительстве новых атомных блоков на ХАЭС – деньги могли тратиться на несвязанные с проектом вещи. В "Энергоатоме" все обвинения отвергают и называют их "безосновательными".

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