НАБУ взялось за энергетику: нардеп сообщил о деле по миллионным растратам на строительстве новых блоков АЭС

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало расследовать растрату 430 млн грн на строительстве новых атомных блоков. Дело открыто по ч 5 ст. 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением. По ней фигурантам дела грозит, среди прочего, лишение свободы на срок 7-12 лет.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: группа народных депутатов собрала и передала НАБУ информацию о том, как руководство "Энергоатома" тратило деньги на несвязанные со строительством блоков вещи.

При этом, подчеркнул Железняк, такие действия являются незаконными. Ведь на их осуществление "Энергоатому" нужно было получить согласие Верховной Рады – а та его не предоставляла.

"НАБУ возбудило дело по растрате 430 млн грн на строительство новых атомных блоков. Мы, группой народных депутатов (Железняк/Радина/Совсун/Хлапук), несколько месяцев собирали факты, как руководство "Энергоатома" тратили средства на разные активности, связанные со строительством блоков. И наши энергетические коррупционеры забыли, что парламент не давал такого права. Что прямо противоречит закону. Все эти факты и данные собраны и переданы НАБУ", – говорится в сообщении.

В самом же НАБУ на время выхода материала о возбуждении указанного Железняком дела не сообщали. Однако в подтверждение своих слов нардеп опубликовал документ, согласно которому:

Дело открыто по ч 5 ст. 191 Уголовного кодекса – присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением.

Должностные лица "Энергоатома" растратили деньги в течение 2024-2025 годов.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по словам Железняка, Европейский Союз и США не поддерживают и отказываются финансировать строительство новых объектов украинской ядерной энергетики и расширение существующих. Поэтому такие проекты могут быть проведены только за собственные средства Украины.

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