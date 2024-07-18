В Украине подорожает мясо, молоко и яйца: как отключение света влияют на цены

В Украине прогнозируют рост цен на молочные, мясные и хлебобулочные изделия из-за дефицита электроэнергии, что повышает затраты на производство и хранение продуктов. Если отключения будут продолжаться, цены на эти товары будут расти и дальше.

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Об этом сообщил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук. В Украине ожидается рост цен на продукты питания из-за дефицита электроэнергии, который влияет на производство и хранение продовольствия.

"Школу подготовки к отключению электроэнергии аграрии начали еще с осени 2022 года, но сейчас ситуация более тяжелая, потому что серьезные потери в энергетической отрасли. Особенно это критически в животноводстве. Вся молочно-товарная ферма подключена к генерации, потому что все процессы – от доения до доения хранения молока нуждаются в электричестве. Ферма на 500 голов требует на 1 час до 100 кВт, что требует значительных объемов дизтоплива. ", – отмечает Марчук.

Причины и последствия удорожания

Если отключения электроэнергии будут продолжаться, это приведет к дальнейшему росту цен на молочные, мясные и хлебобулочные изделия. Дефицит энергии влияет на все этапы производства, от доения коров до переработки молока и выпекания хлеба. Затраты на дизтопливо для генераторов увеличивают себестоимость продукции, что в свою очередь отражается на конечной цене для потребителя.

Также глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ссылаясь на данные Госслужбы статистики, сообщил, что больше всего подорожали овощи борщового набора. Свекла подорожала на 187% в июне к декабрю 2023 года, морковь – на 160%, картофель – на 88%, лук – на 61%. Основными причинами роста цен стали сокращение предложения из-за ограниченного прошлогоднего урожая, недостаточности мощностей для хранения, перебоев с энергоснабжением и увеличения стоимости электроэнергии для бизнеса.

В первой половине года также произошли определенные понижения цен на некие продукты. Больше всего подешевели яйца (на 41%), являющиеся сезонным явлением. Однако в июне падение цен прекратилось и ожидается их рост во второй половине года. Вторым по понижению цен стал автогаз (минус 20%), но основное падение вышло в начале года. Также заметно подешевели пшено, свинина (минус 9%) и гречка (минус 7%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине сократили посевы гречихи, что приведет к росту цен на эту стратегическую крупу осенью на 15% или на 4 гривны за килограмм. Причиной этого является нерентабельность выращивания гречихи, поэтому фермеры переходят на другие культуры, такие как кукуруза.

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