В Украине переписали курс доллара: сколько стоит валюта

Наличный курс доллара в украинских банках застыл. Утром 3 августа они покупали американскую валюту в среднем по 36,9 грн, а продавали по 37,5 грн. Что полностью соответствует курсу предыдущего дня. На черном же рынке курс пересчитали – повысив его.

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Среди больших банков самую высокую стоимость доллара в покупке установили ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37 грн. Далее идут:

Укрэксимбанк – 36,9 грн;

Райффайзен Банк, Укргазбанк – 36,8 грн;

ПриватБанк – 36,67 грн.

Продают валюту дороже всего в Креди Агриколь Банке – 38 грн. За ним следуют:

ПУМБ – 37,75 грн;

Укрэксимбанк, Райффайзен Банк – 37,7 грн;

Укргазбанк – 37,5 грн;

ПриватБанк – 37,27 грн.

Также некоторые крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

А вот на черном рынке доллар подорожал. Так:

в покупке курс выставили на среднем уровне 37,28 грн, что на 9 коп. больше, чем днем ранее;

в продаже он стоит 37,4 грн – на 5 коп. дороже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Какой курс ожидают в НБУ

Нацбанк же, вероятно, не будет менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Средний наличный курс американской валюты, по его ожиданиям, по итогам 2023 года будет на уровне 37,6 грн.

Эти данные, которые OBOZREVATEL предоставили источники в НБУ, являются значительно оптимистичнее предыдущих прогнозов регулятора. Ранее там прогнозировали, что к окончанию 2023-го:

официальный курс придется повышать до 38,2 грн (на 1,6 грн выше текущего прогноза, 36,6 грн);

наличный будет составлять 39,2 грн (также +1,6 грн к текущему прогнозу, 37,6 грн).

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем глава НБУ Андрей Пышный анонсировал отмену фиксированного курса доллара. Однако, сражу же подчеркнул он, сроки такого перехода не установлены.

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