В Украине отменят фиксированный курс доллара: глава НБУ раскрыл планы

Украине придется вернуться с фиксированного курса доллара к гибкому, однако сроки такого перехода не установлены. В то же время, одной из предпосылок "разморозки" официального курса, установленного на уровне 36,6 грн/долл., является приближение наличного курса к этому же показателю. И это условие почти выполнено.

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Об этом рассказал глава Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный в интервью ICTV. Курс наличного доллара по состоянию на 1 августа составляет 37-37,5 грн.

"Было 36,6 (грн/долл., официальный курс. – Ред.), а в обменнике на улице – 42 грн/долл. Одна из предпосылок, чтобы перейти к валютной либерализации – уравнять (эти курсы. – Ред.), сделать гривню более привлекательной, чтобы она рассматривалась уже как инструмент и для сбережений, и для ведения бизнеса", – объяснил Пышный.

Кроме того, важными факторами являются объем золотовалютных резервов (он уже рекордный за всю историю независимости), спрос на иностранную валюту и доверие населения и бизнеса к гривне. "Сейчас мы видим: чистое предложение валюты превышает чистый спрос. Украинцы продают валюты больше, чем покупают. Депозиты в гривне по своему объему растут. Это все предпосылки, позволяющие НБУ постепенно отменять административные ограничения на движение капитала, создающие неудобства и гражданам, и бизнесу", – отметил Пышный.

Впрочем, это не означает, что именно курс будет либерализован уже в ближайшее время. Нацбанк действительно утвердил стратегию валютной либерализации и смягчения валютных ограничений.

"Правда также и в том, что у этой стратегии нет календарного графика внедрения. Нет такого, что к 1 сентября мы сделаем что-нибудь, а в октябре сделаем следующий шаг. Нет. Мы работаем над тем, чтобы создать предпосылки, позволяющие нам постепенно смягчать валютные ограничения, не создавая дополнительных рисков для экономики, ведь война продолжается. И это главный фактор, заставляющий нас быть до определенной степени очень осторожными, но максимально практичными", – объяснил глава НБУ.

По словам Пышного, фиксированный курс как антикризисная мера уже отживает свое. Но задача НБУ состоит не в как можно скорой его отмене, а в создании условий для безболезненного перехода.

"Гибкий курс – это один из элементов нормальности. С войной украинская экономика из-за антикризисных мер стала очень зажатой в административных ограничениях. Это сыграло очень положительную роль, в какой-то момент кризис удалось ухватить и не дать ей развиваться. Но потом постепенно это нужно отпускать – в зависимости от того, какие созданы предпосылки", – отметил Пышный.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозам банкиров, в начале августа на валютном рынке Украины будут сохранятся тренды, сформированные еще во второй половине июня. А стоимость американской валюты на до осени будет составлять 37-38 грн.

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