В Украине переписали курс доллара: сколько стоит валюта 1 сентября

Украинские банки 1 сентября не стали изменять курс наличного доллара и оставили его на уровне предыдущего дня в 37,5/38,15 грн (покупка/продажа). А вот на черном рынке изменения произошли: здесь курс американской валюты установили на уровне 37,75/37,95 грн (покупка/продажа), что, по сравнению с 31 августа, на 15 коп. ниже и в покупке, и в продаже.

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Среди крупных учреждений дороже всего покупает доллар Креди Агриколь Банк – 37,6 грн. А кроме того, Сенс Банк – 37,55 грн, а также Ощадбанк, Укрэксимбанк, ПУМБ – 37,5 грн.

Дешевле всего – OTP Bank, 36,75 грн. За ним – Универсалбанк, 36,9 грн.

Самый высокий курс в продаже выставил тот же Креди Агриколь Банк – 38,5 грн. А также Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк – 38,3 грн.

Самый низкий – OTP Bank, 37,75 грн. За ним – ПриватБанк, 37,9 грн.

При этом следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительные комиссии.

Также некоторые крупные банки устанавливают и карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Каким будет курс на новой неделе

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в период 4-10 сентября каких-либо скачков курса наличного доллара в Украине не ожидается. По его прогнозу, стоимость валюты останется на уровне 37,5-38,5 грн.

"Ежедневные колебания могут происходить в диапазоне 30-50 коп. – как в сторону удорожания, так и в сторону удешевления. Разница между курсом покупки и продажи будет в рамках 50-70 коп.", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем с 29 августа Нацбанк ослабил валютные ограничения. В частности, впервые с начала полномасштабной войны позволил банкам продавать безналичную иностранную валюту без подтверждения оснований или обязательств для проведения такой операции. Соответствующие операции будут проводиться по курсу, установленному банком, в пределах ежемесячного лимита в размере 50 тыс. грн в эквиваленте в одном банке.

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