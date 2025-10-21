В Украине ожидается существенное изменение курса доллара: в НБУ рассказали, к чему готовиться

В Украине ожидается существенный рост официального курса доллара. В частности, по мнению представителей бизнеса, по итогам ІІІ квартала 2026 года (июль-сентябрь) курс будет составлять 44,11 грн/доллар. В то же время на 22 октября 2025 года регулятор обновил его до 41,74 грн/доллар, что на 2 коп. выше текущего.

Об ожиданиях бизнеса рассказали в самом НБУ. Там отметили: в целом курсовые ожидания ухудшились.

Дело в том, что по итогам ІІ квартала 2025 года бизнес прогнозировал курс 43,84 грн/доллар. Т.е., теперь ожидается, что гривня девальвирует сразу на 27 коп. больше.

Кроме того, подчеркивается: по итогам нынешнего опроса, 60,2% респондентов отметили, что через 12 месяцев ожидают курс в более 43,5 грн/доллар. Еще 38,6% респондентов – в пределах 40,51-43.5 грн/доллар.

Т.е., по мнению бизнеса, избежать роста курса в ближайший год Украине не удастся.

Курс в руках НБУ

В то же время, рассказал OBOZ.UA координатор экспертных групп Экономической экспертной платформыОлег Гетьман, центральную роль в процессе курсообразованияиграет Нацбанк. Ведь, по его словам, именно регулятор "держит курс таким, каким он должен быть для ситуации, в которой оказалась страна".

"Сейчас это единственный, глобальный и превалирующий фактор. Все остальные – просто мелочь по сравнению с ним", – констатировал экономист.

Он пояснил: для контроля курсовой ситуации Нацбанк постоянно осуществляет валютные интервенции на рынке – продавая "преимущественно валюту". Чем сглаживает любые колебания.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, украинские банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т. ч. доллары. Причем вполне законно – ведь действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных купюр.

