Будет ли резкое изменение курса доллара: OBOZ.UA узнал, к чему готовится валютный рынок и какова вероятность обвала гривни

Украина входит в IV квартал 2025 года с вполне приемлемым курсом доллара, который не дотягивает и до 42 грн. Так, на 30 сентября официальный определен в 41,32 грн. А в полдень этого же дня в банках наличный курс выставляли на среднем уровне 41,13/41,55 грн (покупка/продажа); в обменниках – 41,22/41,44 грн (покупка/продажа). Что и можно считать отправной точкой на финальную часть года.

OBOZ.UA разбирался, что сейчас происходит на валютном рынке Украины и чего ожидать до конца 2025 года. А также, есть ли риск обвала гривни, и на что следует обращать внимание, покупая доллары.

В каком состоянии валютный рынок Украины

В целом же, как рассказали OBOZ.UA в крупнейшем операторе рынка обмена валют в Украине КИТ Group, в финальный квартал года украинский валютный рынок входит в относительно стабильном состоянии. Там отмечают:

Сентябрьское снижение Федеральной резервной системой США (ФРС, аналог госбанка) ключевой ставки на 0,25 процентных пункта – до 4,00-4,25% – рынки "уже отыграли".

Динамика в паре доллар/евро до конца года будет зависеть от дальнейших шагов как ФРС, так и Евроцентробанка.

"Именно эти внешние факторы остаются главными и наиболее мощными драйверами для курса гривни", – объяснили специалисты.

Внутриукраинская же ситуация, отмечается, остается контролируемой и не дает оснований ожидать значительных курсовых колебаний. Дело, подчеркивается, в "рекордных резервах Нацбанка", который сейчас оценивается в более 40 млрд долларов.

"Они позволяют регулятору гибко управлять рынком. И направлять движение курса гривни в прогнозируемых пределах", – рассказали специалисты.

Курс в руках НБУ

Центральную роль Нацбанка в процессе курсообразования констатирует и экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетьман. В разговоре с OBOZ.UA он отметил: именно Нацбанк "держит курс таким, каким он должен быть для ситуации, в которой оказалась страна".

"Сейчас это единственный, глобальный и превалирующий фактор. Все остальные – просто мелочь по сравнению с ним", – констатировал экономист.

Он пояснил: для контроля курсовой ситуации Нацбанк постоянно осуществляет валютные интервенции на рынке – продавая "преимущественно валюту". Чем сглаживает любые колебания.

Откуда ресурс на "удержание" курса

Базой же для удержания курса на приемлемом уровне, по словам Гетьмана, является "приход валюты от партнеров". Который экономист оценил в 35-50 млрд долларов ежегодно.

"Нам этого с лихвой хватает на все. В т.ч., чтобы погасить отрицательный торговый баланс, который сложился из-за большого преимущества импорта над экспортом", – пояснил он.

Будет ли стремительный обвал гривни

Соответственно, ни на наличном рынке, ни в экспертной среде не ожидают обвала гривни. Ведь, констатируется, предпосылок для этого нет.

А вот умеренная девальвация, признается, все же, возможна – однако плавная и управляемая. Ведь, рассказали в КИТ Group, "государство, его экономика и бизнес готовы к этому".

"Основной драйвер – это поведение доллара в паре с евро. Среди внутренних же факторов нет факторов, способных неконтролируемо или не предсказуемо сдвинуть курс. Кроме воли НБУ– он своими рекордными резервами способен управлять рынком и котировками", – рассказали специалисты.

Пойти же на такое обесценивание гривни, отмечается, регулятор может для наполнения бюджета за счет сборов и пошлин, номинированных в валюте. Однако, подчеркивается, даже в таком случае это не станет ни для кого шоком. Поскольку "бюджет-2025 рассчитан на среднегодовом курсе 45 грн/доллар".

Тем не менее, отмечается, вероятность такого шага – незначительна. Поскольку "пока ни правительство, ни Минфин не подают сигналов, что для выполнения бюджета-2025 существует такая потребность".

Впрочем, отмечает в свою очередь Гетьман, если девальвация и произойдет, то максимум, до 41,5 грн/доллар. Более того, по его словам, даже в 2026 году не стоит ожидать обвала.

"Возможно, гривня девальвирует до 42,5 или 43 грн/доллар – но не более. Потому что НБУ прежде всего, таргетирует инфляцию через курс. Поэтому ему, в принципе, безразлично желание Кабмина собрать больше денег с импорта и, тем более, налогов", – пояснил экономист.

Когда гривня может упасть

Вместе с тем, полностью исключать возможность обвала гривны тоже нельзя. Однако, отметили в КИТ Group, запустить это могут гораздо более сильные процессы, чем те, которые происходят на рынке сейчас. Например:

Кардинальное ухудшение ситуации с безопасностью.

Или перебои с поступлением международной финансовой поддержки.

И если с первым фактором ситуация в целом непредсказуема, то значительные проблемы с международным финансированием, по мнению Гетьмана, маловероятны.

"Если наши партнеры скажут, что в следующем году дадут не 40 миллиардов, а только 20, это может повлиять на общую ситуацию. Однако на самом деле они не могут этого сказать – потому что очень заинтересованы в нашей устойчивости. Причем как экономики Украины, так и ее обороны", – уверяет он.

Это, фактически, подтверждает и руководитель аналитического департамента "Финансового пульса" Диляра Мустафаева. В комментарии OBOZ.UA она отметила: в октябре и ноябре ожидается активное согласование объемов внешнего финансирования на следующий год. И сейчас, по ее словам, обсуждаются два ключевых сценария:

Базовый.

Предусматривает предоставление 38-40 млрд долларов – как и в предыдущие годы.

Расширенный.

Предусматривает предоставление 46,5 млрд долларов. И на который, подчеркивает она, надеются в украинской власти – поскольку именно он "заложен в обнародованном проекте государственного бюджета на 2026 год".

"От того, какой из этих сценариев будет запланирован-подтвержден, будет зависеть и валютная политика НБУ, и динамика курса гривни", – констатирует Мустафаева.

Тем не менее, оба сценария показывают: сокращать поддержку Украины партнеры намерены не намерены. А потому обвал гривни, похоже, можно считать очень маловероятным сценарием.

Прогноз курса доллара в Украине осенью

Таким образом, уверяют эксперты, в течение осени курс доллара в Украине мало чем будет отличаться от текущего. В частности, в КИТ Group ожидают, что до конца года он будет находиться в рамках 41,3-42 грн/доллар.

Такого же мнения придерживается и Гетьман. По его словам, курс "может сдвинуться в плюс на 30-50 коп. от текущего". При чем, как официальный, так и наличный.

Что будет происходить с долларом в Украине в октябре

Вместе с тем, констатирует Мустафаева, октябрь может стать одним из самых сложных месяцев для экономики. Ведь, по ее словам, в этот период действия, в частности, Нацбанка фактически будут реакцией на внешние факторы. Среди которых:

Стабильность энергетической системы.

"С началом холодного сезона существенно возрастают риски массированных атак на энергетическую инфраструктуру. Опыт прошлых лет показал, что перебои с электроснабжением могут привести к остановке производств, сокращению объемов экспорта и падению деловой активности. Это напрямую влияет на валютный рынок", – объясняет она.

Ситуация на фронте.

По ее словам, важным остается ход боевых действий на фронте. Ведь любые существенные изменения линии соприкосновения или новости о возможных мирных переговорах "мгновенно влияют на настроения бизнеса и населения". Что, отмечается, создает краткосрочные волны спроса или предложения на валютном рынке.

Международная финансовая помощь.

"Это критически важно, поскольку международные средства являются главным источником покрытия дефицита государственного бюджета. Если объем международных вливаний будет достаточным, Нацбанк сможет эффективно сдерживать курсовые колебания. Если же финансирование окажется ниже ожидаемого – давление на гривну неизбежно возрастет", – констатирует Мустафаева.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов в комментарии OBOZ.UA отметил: будет влиять на валютный рынок и процесс формирования государственного бюджета на 2026 год. По его словам, документ будет содержать"два ключевых ориентира для экономики и бизнеса":

Средневзвешенный курс доллара.

Который станет своеобразным прогнозным показателем для предприятий при планировании финансовых операций.

Уровень дефицита бюджета.

Что определяет объем необходимого внешнего финансирования.

В целом же, констатирует банкир, октябрь может стать одним из самых сложных месяцев для валютного рынка Украины. Ведь:

В этот период на курсообразование будут влиять прежде всего внешние факторы.

Учесть все потенциальные риски и неопределенности пока сложно.

"Однако НБУ сохраняет контроль над ситуацией и готов оперативно реагировать на вызовы, используя весь спектр доступных монетарных инструментов. Это позволяет ожидать, что даже при сложных условиях курс гривны будет оставаться относительно стабильным, а валютный рынок – прогнозируемым", – резюмирует Мамедов.

Каким будет курс доллара в Украине в октябре

По словам Мустафаевой, учитывая неопределенность в военной и финансовой сферах, прогноз курса является "достаточно широким". Она ожидает, что стоимость американской валюты будет находиться в пределах 41,4-42,4 грн/доллар.

Такого же мнения придерживается и Мамедов. По его словам, курс составит 41,2-42,2 грн/доллар.

На что следует обращать внимание, покупая доллары

Вместе с тем, отметили в КИТ Group, валюта остается необходимой частью портфеля сбережений или инвестиций. Поскольку "весь набор факторов, которые производят хоть и плавный, но стабильный девальвационный дрейф", все же, остается.

Впрочем, отмечается, вкладываться только в одну валюту – рискованно. Поскольку в случае какой-то чрезвычайной ситуации есть риск потерять сбережения.

"Поэтому мы советуем держать баланс доллара (как стабильного якоря" портфеля сбережений) и евро (как инструмента для большей гибкости), формируя таким образом валютную ликвидность постепенно – хоть и небольшими траншами. Даже несмотря на колебания в паре между собой каждая из них в средне- и долгосрочной перспективе выглядит надежнее гривны с точки зрения сохранения стоимости", – объяснили специалисты.

При этом они подчеркнули: для обмена валюты следует выбирать прежде всего лицензированных участников рынка "с историей и репутацией". Поскольку главное в этом – легальность и прозрачность операций.

"Также обращайте внимание на отсутствие скрытых комиссий при обмене, а главное – качество и подлинность купюр. Не менее важно позаботиться о безопасных способе и месте хранения, ведь риски физической потери – наиболее острые для наличных сбережений", – советуют специалисты.

Со своей стороны, Гетьман рекомендует обратить также внимание на другие инструменты. В частности, военные облигации, "по которым доходность составляет 16-17% в гривне, что значительно опережает инфляцию", а также банковские депозиты и ОВГЗ. Которые, по его словам, могут помочь не только сохранить сбережения, но и "даже заработать".