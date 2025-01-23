В Украине "отрегулируют" рост цен: в НБУ раскрыли, к чему готовиться
В Украине ожидается существенное замедление роста цен. В Нацбанке прогнозируют, что в 2025 году инфляция составит 8,4%, а в 2026-м – 5%. В декабре 2024 года она составила 12%.
Об этом сообщили в самом НБУ. Там отметили, что поспособствовать снижению инфляции должны:
- исчерпание временных факторов ценового давления;
- меры процентной и валютно-курсовой политики.
Речь, в частности, об ожидаемом росте урожаев в 2025 году. А также:
- улучшении ситуации в энергетике;
- снижении фискального дефицита;
- умеренном внешнем ценовом давлении.
В то же время, подчеркивается, в первые месяцы 2025 года инфляция может продолжить расти. Ведь временные факторы, такие как более низкие прошлогодние урожаи, давление со стороны производственных затрат бизнеса и пр., продолжат влиять на текущую ситуацию.
"Инфляция достигнет своего пика во II квартале. И с середины года начнет снижаться", – говорится в сообщении.
В то же время, отметим, по итогам декабря 2024 года годовая инфляция в Украине ускорилась до 12% – нового максимума за год. Это больше, чем ожидалось, – НБУ прогнозировал инфляцию по итогам года до 10%.
Одним из ключевых драйверов общего роста цен стало подорожание продуктов питания. Так, больше всего за год в цене прибавили овощи, которые из-за неурожая подорожали аж на 48,3% по сравнению с прошлым декабрем.
В то же время, отмечается, НБУ продолжит принимать меры по защите гривневых сбережений от инфляционного обесценения. Что, утверждается, позволит снизить давление на валютный рынок.
"НБУ сможет компенсировать структурный дефицит валюты в частном секторе и сглаживать чрезмерные курсовые колебания. Это позволит поддерживать устойчивость валютного рынка в условиях режима управляемой курсовой гибкости, что согласуется с достижением инфляционной цели 5% на горизонте политики", – рассказали в регуляторе.
Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с декабря 2023-го по декабрь 2024-го – тарифы выросли в целом на 18,9%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.
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