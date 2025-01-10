В Украине существенно переписали тарифы на коммуналку: на какую услугу больше всего

В Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с декабря 2023-го по декабрь 2024-го – тарифы выросли в целом на 18,9%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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Об этом сообщили в Госстате. Там отметили, что кроме электроэнергии подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 11,2%;

уборка мусора – на 8,9%;

содержание и ремонт жилья – на 3,9%.

Вместе с тем тарифы на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Повысят ли с 1 июня тариф на свет до 6,7 грн за 1 кВт*ч

В то же время, украинцам не стоит ожидать резкого роста стоимости электроэнергии в ближайшее время. Как объяснил член Комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа"), денег, которые "Энергоатом" и Укргидроэнерго получают от тарифа 4,32 грн за 1 кВт*ч хватает чтобы "покрыть себестоимость, и даже получить незначительную прибыль".

Таким образом, подчеркнул Нагорняк, распространяемая в медиа информация о готовящемся повышении с 1 июня тарифа на свет до 6,7 грн не является правдивой. Ведь в этом, по его словам, нет необходимости.

"Совершенно нет в этом нужды. Потому что после поднятия тарифа до 4,32 грн/кВт наши две государственные энергокомпании – "Энергоатом" и Укргидроэнерго – имеют достаточно неплохие финансовые показатели", –резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, до окончания отопительного периода-2024/2025 тарифы на ряд коммунальных услуг в Украине меняться не будут. Речь среди прочего об электроэнергии, которая продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч. А кроме того, газе и отоплении.

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