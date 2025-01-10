Рост цен в Украине вышел на рекорд: какие продукты подорожали сильнее всего

В Украине по итогам декабря 2024 года годовая инфляция ускорилась до 12%, нового максимума за год. Это больше, чем ожидалось, – Национальный банк Украины (НБУ) прогнозировал инфляцию по итогам года до 10%. Одним из ключевых драйверов общего роста цен стало подорожание продуктов питания. За год сильнее всего в цене прибавили овощи, которые из-за неурожая подорожали аж на 48,3% по сравнению с прошлым декабрем.

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Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины. При этом за сам декабрь-2024 потребительские цены в стране выросли на 1,4%, а продуктовая инфляция составила 1,8%.

О неурожае как одной из основных причин ускорения инфляции в Украине также сообщили в Министерстве экономики. Вторым важным фактором, повлиявшим на потребительские цены, там называют повышение затрат на производство, в частности из-за возобновления российских атак на энергетику, проблем на рынке труда и дефицита доступных кредитных ресурсов.

За год, по данным официальной статистики, в Украине заметно подорожал целый ряд продуктов питания. Больше всего выросли цены на такие продукты:

овощи – "плюс" 48,3% (за последний месяц 2024-го – 3,7%);

сливочное масло – 33,9% (за месяц – 5,2%);

подсолнечное масло – 20,9% (подорожание за месяц – на 5,1%).

Продуктов, цены на которые снизились за год, в списке Госстата не оказалось. Неизменными, по подсчетам ведомства остались только цены на яйца с годовым индексом 0.

Как сообщал OBOZ.UA, по прогнозу директора Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, в 2025-м цены на продукты продолжат оказывать решающее влияние на инфляцию в Украине. Ее темпы будут зависеть от урожая – если он окажется низким, рост потребительских цен вновь перевалит за 10%.

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