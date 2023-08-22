В Украине отказались от предыдущего курса: сколько стоит доллар 22 августа

Украинские банки изменили курс наличного доллара. Правда, только в продаже – утром 22 августа американскую валюту продают в среднем по 38,3 грн, что на 5 коп. дороже, чем днем ранее. В покупке курс остался неизменным – 37,5 грн.

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Среди крупных учреждений дороже всего покупает валюту ПУМБ – 37,75 грн. За ним – Креди Агриколь Банк, 37,5 грн.

Дешевле всего продают доллар в Укргазбанке – 37,3 грн. А также в ПриватБанке и Райффайзен Банке – 37,35 грн.

Самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 38,6 грн. За ним – ПУМБ, 37,5 грн.

Самый низкий – ПриватБанк. Здесь курс в продаже выставили на уровне 38,05 грн.

Некоторые же крупные банки устанавливают карточный курс, но в настоящее время он работает только для операции покупки иностранной валюты с последующим внесением на депозит. Просто так купить доллары на карту невозможно – запрет действует еще с начала войны.

На черном рынке курс определили в 38,07/38,25 грн (покупка/продажа). Это:

сразу на 17 коп. больше в покупке, чем днем ранее;

на 10 коп. – в продаже.

Официальный курс доллара, по данным Нацбанка, остается фиксированным. Он составляет 36,56 грн.

Чего ждать осенью

Как рассказал OBOZREVATEL начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, до конца августа наличный доллар в Украине будет стоить 37,2–37,7 грн. Впрочем, рынок уже находится в предвкушении важных изменений, которые могут произойти уже в сентябре.

Банкир объяснил: речь, прежде всего, идет о либерализации валютного рынка. В частности, возвращении:

инфляционного таргетирования;

плавающего курса валют.

"Мы предполагаем, что отмена официального курса валют вполне может произойти уже в сентябре. При этом формирование единого курса будет происходить с учетом рыночного валютного курса. Именно поэтому эту неделю можно воспринимать как своеобразную проекцию либерализованного сентябрьского курса валют", – сообщил Лесовой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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