Впереди изменения: банкир рассказал, что может произойти с курсом доллара осенью

До конца августа наличный доллар в Украине будет стоить 37,2–37,7 грн. Впрочем, рынок уже находится в предвкушении важных изменений, которые могут произойти уже в сентябре.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой. Он отметил: речь, прежде всего, идет о либерализации валютного рынка. В частности, возвращении:

инфляционного таргетирования;

плавающего курса валют.

"Мы предполагаем, что отмена официального курса валют вполне может произойти уже в сентябре. При этом формирование единого курса будет происходить с учетом рыночного валютного курса. Именно поэтому эту неделю можно воспринимать как своеобразную проекцию либерализованного сентябрьского курса валют", – сообщил Лесовой.

При этом, подчеркнул он, есть основания полагать, что в сентябре будет также изменен размер учетной ставки. В частности, прогнозирует банкир, она будет снижена из нынешних 22% на 1-2 процентных пункта. Он объяснил:

"Это вполне возможный шаг. Ведь большинство членов комитета по монетарной политике считают реальным дальнейшее снижение учетной ставки до 18% к концу года", – объяснил он.

Какой курс сейчас

Утром же 21 августа украинские банки выставили наличный курс доллара на уровне 37,5/38,25 грн (покупка/продажа). В отношении предыдущего дня, это на 5 коп. дороже в продаже. В покупке стоимость не изменилась.

Среди крупных учреждений самый высокий курс в продаже выставил Креди Агриколь Банк – 38,6 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 38 грн.

Покупает доллар дороже всего Укрэксимбанк – 37,6 грн. Дешевле всего – УкргазБанк, 37,3 грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что, по словам руководителя аналитического отдела Concorde Capital Александра Паращия, сейчас более разумным поведением для украинцев будет не скупать массово доллары. Впрочем, как и продавать их в больших масштабах. Вместо этого, по его словам, целесообразнее вложиться в облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ).

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