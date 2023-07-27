В Украине обновили курс доллара 27 июля: в каких банках выгоднее всего покупать и продавать валюту

В Украине наличный курс доллара 27 июля составляет 37,42/37,58 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчерашним днем стоимость американской валюты на покупку выросла на 10 копеек, на продажу – на 14.

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Об этом свидетельствуют данные специализированного портала. Официальный курс доллара составляет 36,56 грн/$.

Самый большой курс доллара на покупку установил ПУМБ – 37 грн/$. В свою очередь самый маленький – OTP Bank – 36,35 грн/$.

При этом на продажу наибольшую стоимость среди банков определил Креди Агриколь Банк – 37,95 грн/$. Наименьшую стоимость опубликовал ПриватБанк – 37,40 грн/$.

Каким будет курс доллара на этой неделе?

В Украине в период текущей недели (с 24 по 30 июля) на наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная ситуация – "состояние равновесия", прогнозирует Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства "Глобус Банка". Пока нет никаких экономических причин, которые могли бы как-то "качать" валютный рынок в ту или иную сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, фиксированный курс доллара в Украине может быть отменен до окончания войны – однако для этого требуется выполнение ряда условий. До этого же о возвращении к гибкому курсу речь не может идти.