В Украине могут обложить налогом все посылки: почему хотят отменить льготу в 150 евро

В Украине могут обложить налогом все посылки, а не только те, стоимость которых не превышает 150 евро (за исключением тех, которые присылают получателю без оплаты, и они не предназначены для продажи). Причиной называют вероятность утраты отечественными компаниями значительной части рынка, которая может отойти сверхбольшим международным фирмам.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: такая инициатива прозвучала во время одного из обсуждений предложений правительства об отмене льготы по растаможиванию посылок.

"Льгота в 150 евро дает очевидное преимущество над крупным международным компаниям, поставляющим товары на таможенную территорию Украины без уплаты НДС. Объемы снабжения растут фантастически. Такими темпами уже в следующем году наши компании потеряют большую часть рынка, а уже через год окажутся на грани выживания. Поэтому действовать нужно быстро", – объяснил позицию нардеп.

Отметим: споры из-за лимитов на посылки из-за границы продолжаются уже давно. Так:

В декабре 2017 года нардепы ограничили беспошлинный ввоз товаров в Украину до трех посылок в месяц стоимостью 150 евро каждая.

В ноябре 2018 года в парламенте ввели НДС на иностранные посылки стоимостью более 100 евро.

В 2022 году был повышен лимит на все международные и экспресс-отправления со 100 евро до 150 евро. По сути был возвращен порог стоимости, который действовал до 2019 года.

Теперь же в Кабмине хотят обложить налогом посылки дороже 45 евро – за исключением тех, которые присылают получателю без оплаты, и они не предназначены для продажи. Соответствующая норма содержится в утвержденном Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекте о повышении налогов.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, своим документом Кабмин предлагает кардинальное повышение налогов. В частности, военный сбор предложат увеличить с 1,5% до 5%, а также обязать физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. "ФОП") к его уплате (по разным ставкам в зависимости от группы).

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