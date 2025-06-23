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В Украине меняют деньги: что делать со старыми копейками

Роман Костюченко
Mакроэкономика
2 минуты
6,8 т.
В Украине меняют деньги

Нацбанк выводит из оборота монеты, выпущенные до 2003 года. Цель – оптимизация номинального ряда. В связи с с этим, украинцы могут обменять такие копейки – на другие монеты всех находящихся в обращении номиналов в суммах, кратных 10 копейкам.

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Об этом рассказали в НБУ. Там отметили, что обмен осуществляется:

  • Бесплатно.
  • До окончания военного положения и в течение еще трех месяцев после его прекращения.

В целом, рассказали в НБУ, выведение монет из обращения является частью "комплексного решения по оптимизации номинального ряда монет". Его цель, как утверждается:

  • повышение защиты и качества денег;
  • упрощение наличных расчетов.

"Они уже длительно изымаются из обращения. Их не принимают во время наличных расчетов за товары и услуги", – рассказали в Нацбанке.

Какие монеты выводит НБУ из обращения

Из оборота будет выведено сразу несколько номиналов копеек, выпущенных до 2003 года. Это, в частности:

  • 1 копейка;
  • 2 копейки;
  • 5 копеек;
  • 25 копеек.

Где можно обменять копейки

Осуществить его можно в подразделениях Национального банка. В частности:

  • в Киеве – Контрактовая площадь, 2а;
  • Днепре – ул. Воскресенская, 13;
  • Львове – ул. Коперника, 4;
  • Одессе – ул. Ришельевская, 8;
  • Харькове – Театральная пл., 1;
  • Хмельницком – ул. Владимирская, 91.

Также обмен проводится "в ряде отделений уполномоченных банков", в частности:

  • в Ощадбанке;
  • ПриватБанке;
  • Райффайзен Банке;
  • ПУМБ.

Удастся ли заработать на монетах, которые выводят из обращения

В то же время, несмотря на распространенное мнение о том, что с течением времени монеты становятся дорогими, на большинстве старых копеек разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет – то там действительно, каждый первый их присылает", – рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач.

При этом он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

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