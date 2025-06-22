Возможность разбогатеть? Чего стоят старые украинские копейки

Несмотря на распространенное мнение о том, что с течением времени монеты становятся дорогими, на большинстве старых копеек разбогатеть не удастся. Дело в том, что коллекционеры ценят только монеты из драгоценных металлов – например, серебра или золота, а также редкие экземпляры.

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В то же время, рассказал OBOZ.UA нумизмат Виталий Ткач,обычные оборотные украинские монеты не являются сокровищем. Дело в их "простоте" и массовости.

"Люди почему-то думают, что если взять монету, отложить ее и через 100 лет кому-то там продать, то она будет стоить миллион. Это заблуждение. Часто присылают на оценку 25 копеек. А их тираж был 50 с чем-то миллионов штук. Это, грубо говоря, по одной монете на человека. И если зайти в группы оценки монет – то там действительно, каждый первый их присылает", – объяснил нумизмат.

При этом он подчеркнул: 99,9% монет абсолютно обычные. А чтобы найти хоть сколь ценную, коллекционерам нужно перебрать целую гору копеек.

"Нужно пересмотреть 2-3 килограмма монет. А то и больше. И так можно как найти дешевые монеты – стоимостью до 100 грн, например, – так и вообще ничего не найти", – отметил Ткач.

В Украине отменят 50 копеек

В свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

"Мы в шаге от того момента, когда эту идею, время которой наступило, наконец нельзя будет остановить. ... 50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

Вместе с тем в Нацбанке подчеркнули, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

При этом он подчеркнул: дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Тем не менее, его начнут разрабатывать сразу после решения Верховной Рады о переименовании монет.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Нацбанк ввел в оборот 2 новые монеты номиналом 5 грн. Они посвящены представителям украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Мыколе Хвылевому и Юлиану Шполу.

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