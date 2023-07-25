В Украине изменился курс доллара 25 июля: какая стоимость установлена

В Украине наличный курс доллара 25 июля составляет 37,20/37,30 грн/$ (покупка/продажа). По сравнению со вчера стоимость валюты поднялась как на покупку, так и на продажу – на 6 и 10 копеек соответственно.

Видео дня

Официальный курс доллара составляет 36,56 грн/$. Об этом свидетельствуют данные специализированного портала.

Наибольший курс на покупку среди крупных банков Украины учреждения Укрэксимбанк – 36,80 грн/$. В свою очередь самый маленький – OTP Bank – 36,15 грн/$.

На продажу наибольшую стоимость доллара определили Креди Агриколь Банк и Укрэксимбанк – 37,60 грн/$. При этом наименьшее опубликовал ПриватБанк – 37,20 грн/$.

Каким будет курс доллара на этой неделе?

В Украине в течение текущей недели (с 24 по 30 июля) на наличном валютном рынке сохранится достаточно стабильная ситуация – "состояние равновесия", прогнозирует Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус банка. Пока нет никаких экономических причин, которые могли бы как-то "качать" валютный рынок в ту или иную сторону.

OBOZREVATEL писал ранее о том, что будет с курсом доллара в Украине из-за блокирования Путиным зерновой сделки – какие будут последствия и нужно ли согласие РФ для экспорта.