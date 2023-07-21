Что будет с курсом доллара в Украине из-за блокирования Путиным зерновой сделки: какие будут последствия и нужно ли согласие РФ для экспорта

Президент РФ Владимир Путин в очередной раз пытается организовать продовольственный кризис. Он отказался от участия в зерновой сделки и всеми способами пытается сорвать экспорт зерна из Украины. Армия РФ обстреляла Одесский порт, пытаясь уничтожить инфраструктуру. О том, как новое преступление Путина повлияет на ситуацию в Украине, курс доллара и торговый баланс, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Очередное вранье Путина: как Россия нарушила все условия и теперь пытается сорвать морской экспорт из Украины

"Запад сделал все, чтобы пустить зерновое соглашение под откос, не пожалели на это сил", – заявил Путин. Глава кремлевского режима вновь попытался обвинить "запад", в то время как соглашение о зерновой сделке было подписано между РФ, Турцией и ООН, а также между Украиной, Турцией и ООН. "Запад" даже теоретически не мог брать на себя каких-либо обязательств в рамках сделки и тем более нарушать их.

Путин не доволен санкциями, которые действуют против российских банков. Это мешает свободно торговать с другими государствами, так как усложняет оплату товаров и услуг. Поэтому он требует отменить санкции против банков, а иначе будет блокировать морской экспорт из Украины. Очередное вранье президента РФ на сей раз коснулось и Китая. Часть зерна из Украины должна была направляться к одному из немногих экономических партнеров страны-агрессора.

Россия шантажировала блокированием сделки практически с самого начала ее заключения. А теперь окончательно заявила о своем выходе. Тем самым Путин пошел и против президента Турции Реджепа Эрдогана. Накануне Эрдоган вернул в Украину защитников с "Азовстали", Путин назвал это "ударом в спину" со стороны Турции. Вероятно, теперь Эрдогану будет куда сложнее убедить РФ соблюдать условия зерновой сделки.

Сейчас украинские власти активно ищут альтернативу, в том числе рассматривают продолжение экспорта без участия РФ. Россия грозит обстреливать торговые корабли, которые направятся в одесский порт. Но если, к примеру, Эрдоган решит поставить Путина на место и обеспечит сопровождение и защиту торговым суднам, вероятно, РФ придется с досадой наблюдать за работой зернового коридора без их участия.

В России понимают, что это возможно. Именно поэтому пытаются физически уничтожить инфраструктуру Одесского порта. Одесса пережила одну из самых массовых атак со времени начала полномасштабной войны, в этой атаке нет никакой военной цели. Путин пытается сделать так, чтобы Украина не могла продолжать морской экспорт ни при каких условиях.

Вступать в конфликт с членом НАТО, Турцией, которая имеет сильный флот и развитую армию, Путин не станет. Иначе он рискует столкнуться с военным сопротивлением, к которой его армия не готова.

Как срыв зерновой сделки повлияет на курс доллара в Украине

Украинские власти пытаются договориться об "оживлении" зернового коридора и такие перспективы есть. Возможно, без привлечения России, говорит руководитель отдела аналитики Concorde Capital Александр Паращий. По его словам, ожидать решение проблемы может в течение одного-двух месяцев. При этом, на курс доллара в Украине блокирование морского коридора не повлияет.

"Если говорить о последствиях блокирования морских портов – в этом году они не будут существенными и заметными, и о каком-то влиянии на курс доллара говорить не стоит. Это зерновая сделка действительно сыграла свою большую роль в вывозе зерна урожая 2021 года, который фактически вывозился весь 2022 год. Но в 2022-м и 2023-м урожай зерна значительно меньше, соответственно, наши запасы зерна и другого продовольствия, которые Украина потенциально может вывести, намного меньше", – рассказывает Паращий в комментарии OBOZREVATEL.

Зерновой коридор уже не настолько критически важный для торгового баланса, считает аналитик. Он важен для аграриев, потому что это самый дешевый способ вывозить пшеницу и кукурузу. По другим культурам – они уже вывозятся альтернативными путями.

"Для нашего торгового баланса сделка не настолько важная. У нас есть и время для переговоров, чтобы спокойно договариваться об альтернативах с ООН, Турцией, Китаем, ЕС", – отмечает аналитик. Ситуация действительно значительно лучше, чем была при открытии зернового коридора, добавляет директор по научной работе, руководитель Центра экономических исследований Вероника Мовчан.

Зерно, которое сейчас хранится в Украине, можно вывести и без зернового коридора. Например, использовать дунайские порты, которые последнее время активно развиваются, а также железнодорожными путями. При этом если раньше был сезон активного экспорта зерна, сейчас из-за инфраструктурных ограничений его придется равномерно отправлять в течение года.

Проблемы могут возникнуть со всем экспертом

Мовчан поясняет: если зерно и удастся вывезти, то проблемы с другим экспортом усугубятся. Ранее с помощью морских портами также пользовались металлурги. И хотя частично их мощности разрушены РФ, часть комбинатов продолжает работать.

"Раньше, до полномасштабной войны, через порты шло не только зерно, но и значительная часть железных руд (70%), огромная часть металлургического экспорта (полуготовые металлические изделия) шли морем. У нас металлургия потеряла часть производства, но где-то 60% оставалось до подрыва Россией Каховской ГЭС. Если у нас дунайские порты, железнодорожные пути забиты зерном, скорее всего, пропускной способности для других товаров не хватит", – отмечает она.

Главным остается вопрос – возможен ли экспорт морем без согласия России. В октябре 2022-го такая ситуация уже была, когда Путин еще не дал согласия, а Украина уже начала поставлять зерно. Тогда процесс экспорта увеличился, так как не нужно было проходить инспекцию, которую организовали россияне.

Однако сейчас Путин использует привычный для себя инструмент – угрозы. Россия заявила, что будет воспринимать любое гражданское торговое судно как то, что перевозит оружие. Испугают ли эти угрозы Турцию и согласятся ли организовать сделку без агрессора, вопрос открытый.