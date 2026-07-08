В Украине из-за скандалов с топ-коррупционерами хотят проверять каждый залог: подан законопроекте

В Украине намерены усилить контроль за средствами, которые вносятся в качестве судебного залога, в частности в громких делах о топ-коррупции, – такое предложение выдвинули народные депутаты. Впрочем, проверять происхождение денег предлагают независимо от суммы – поэтому нововведение может коснуться любого залога.

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Соответствующий законопроект № 15388 уже зарегистрирован в Верховной Раде. Его авторами стала группа народных депутатов во главе с Ярославом Железняком ("Голос") и Анастасией Радиной ("Слуга народа"). Также в списке инициаторов:

Максим Хлапук ("Голос");

Марьяна Безуглая (внефракционная);

Игорь Марчук ("Слуга народа").

По состоянию на вечер 8 июля текст документа и пояснительная записка не опубликованы. Однако народный депутат Железняк как один из авторов законопроекта кратко анонсировал возможные изменения.

По его словам, законопроект предлагает несколько важных нововведений. Среди них:

введение обязательной проверки происхождения средств , внесенных в качестве залога, независимо от суммы;

, внесенных в качестве залога, независимо от суммы; возможность приостановить зачисление средств залога до подтверждения законности их происхождения;

их происхождения; возможность взыскания средств залога в доход государства в случае, если невозможно подтвердить их законность (в соответствии с уже действующим механизмом)

раскрытие информации о залогодателях (Государственной судебной администрацией Украины).

"Немного уже трагикомично выглядит ситуация, когда за топ-коррупционеров (которые еще и по статье о легализации средств) вносят залог конвертационные центры, сотрудники облгазов и фиктивные фирмы... А еще почему-то информация о том, кто вносит залоги за людей, укравших миллиарды, является закрытой и непубличной", – прокомментировал Железняк.

Недавние скандалы с залогами за топ-коррупционеров

Наибольший резонанс в последнее время вызвали случаи, когда за подозреваемых в хищении государственных средств или легализации доходов залоги вносили третьи лица или компании, которые и сами вызывали вопросы у правоохранителей. Украинцы даже подавали петицию в Кабмин (№41/009215-26эп) об отмене залога для так называемых топ-коррупционеров на время военного положения, и она набрала достаточно голосов для рассмотрения. Впрочем, в правительстве ответили, что такие предложения не соответствуют требованиям Европейского суда по правам человека.

Широкую огласку, к примеру, получил случай, когда экс-глава Офиса президента Андрей Ермак вышел под залог в размере более 140 млн грн. Из них 10 млн якобы внесла компания, оформленная на женщину с низкими официальными доходами, которую связывают с фирмами, фигурировавшими в делах о "конвертационных центрах".

Более того, после внесения залога компанию переписали на нового владельца, а также появилась информация о приобретении ею недвижимости на сумму около 30 млн грн, что вызвало дополнительные вопросы относительно происхождения средств.

Кроме того, под сомнительные залоги выходили:

бывший вице-премьер, фигурант дела "Мидас" Алексей Чернышов – два залога (по разным обвинениям) в размере 120 млн грн и 51,6 млн грн;

еще один фигурант "плёнок Миндича" Игорь Фурсенко – 95 млн грн;

народные депутаты Игорь Негулевский и Михаил Лабу – в сумме более 50 млн грн , которые частично внесли фирмы, уже фигурировавшие в других резонансных уголовных делах;

, которые частично внесли фирмы, уже фигурировавшие в других резонансных уголовных делах; народный депутат Алексей Кузнецов, задержанный по делу о коррупции при закупках для армии – 8 млн грн;

депутат Анна Скороход – 3 млн грн , которые, по словам адвоката, внесли "третьи лица";

, которые, по словам адвоката, внесли "третьи лица"; броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран, который присвоил активы на 1 млрд грн, которые должны были принадлежать государству – 5 млн грн (сначала суд назначил 100,2 млн грн, но затем "загадочным образом" изменил решение).

Как сообщал OBOZ.UA, также фирма с капиталом в 1 тыс. грн внесла многомиллионные залоги за двух фигуранток "пленок Миндича". Фактически деньги предоставил типичный "спящий" бизнес без истории, оборотов и активов.

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