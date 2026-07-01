Компания, связанная с "конверт-центрами", и загадочные миллионы: кто профинансировал залог в размере 10 млн грн за Ермака

Бывший глава Офиса президента вышел под залог в размере более 140 млн гривен, из которых 10 млн внесла компания, оформленная на женщину с низкими официальными доходами, которую связывают с фирмами, фигурировавшими в делах о "конвертационных центрах". После внесения залога компанию переписали на нового владельца, а также появилась информация о приобретении ею недвижимости на сумму около 30 млн гривен, что вызвало дополнительные вопросы относительно происхождения средств.

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Об этом рассказал народный депутат Ярослав Железняк ("Голос"). Он также напомнил, что общая сумма залога составила более 140 млн гривен и была сформирована за счет взносов нескольких физических и юридических лиц.

Особое внимание депутат уделил компании, перечислившей 10 млн гривен. По его словам, именно это юридическое лицо вызывает наибольшие вопросы из-за своей истории и смены владельцев. По мнению парламентария, официальная финансовая деятельность компании не соответствовала сумме средств, которую она смогла внести в качестве залога.

По словам Железняка, на момент внесения залога компания была зарегистрирована на Валерию Продан. Он утверждает, что женщина ранее не вела активной предпринимательской деятельности, а ее официальный доход, согласно приведенным им данным, составлял около 8 тысяч гривен в месяц. Также он заявил, что за многие годы официальных доходов общая сумма ее заработков была несопоставима с суммой внесенного залога.

Именно это, по мнению Железняка, вызывает вопросы относительно реального происхождения 10 млн гривен. Отдельный блок своего расследования депутат посвятил компаниям, с которыми, по его словам, была связана Валерия Продан. Он утверждает, что одно из юридических лиц, владелицей которого она была до 2024 года, ранее упоминалось в материалах уголовных дел как компания, которая могла использоваться в схемах деятельности конвертационных центров.

При этом Железняк подчеркнул, что сам факт упоминания компании в материалах расследования не является приговором суда, однако считает такие обстоятельства достаточным основанием для дополнительной проверки правоохранительными органами. По словам народного депутата, уже после внесения залога компанию переоформили на 22-летнего Степана Ткачука.

Железняк называет его техническим владельцем и отмечает, что общеизвестная информация о его прошлом ограничивается уголовным производством по делу о краже шоколадки в Ровно несколько лет назад. По мнению парламентария, такая смена владельца также вызывает дополнительные вопросы относительно реальных бенефициаров предприятия.

Еще одним аргументом в своих выводах Железняк называет операции с недвижимостью. Он заявил, что уже после внесения залога компания якобы получила в собственность объекты недвижимости примерно на 30 млн гривен. При этом депутат обратил внимание на то, что впоследствии имущество также было переоформлено на другое лицо.

По его мнению, такая последовательность событий требует отдельной проверки со стороны компетентных органов. В своем видео Железняк также высказал предположение о возможной связи владелицы компании с людьми, которых, по информации его источников, связывают с деятельностью предполагаемых колл-центров. Одним из аргументов он назвал совместные публикации в социальных сетях и другую информацию, которую, по его словам, удалось проанализировать в ходе собственного расследования.

В то же время депутат подчеркнул, что эти утверждения основаны на его оценках и требуют проверки правоохранительными органами. По итогам Железняк заявил, что уже работает над законодательными изменениями, которые должны усилить контроль за происхождением средств, используемых для внесения залогов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, дело о подозрении в адрес бывшего главы Офиса президента Украины Андрея Ермака не осталось без внимания западных СМИ. Эту тему освещали газеты The Washington Post и The Guardian, агентства Reuters и Associated Press, однако близкие к Офису президента СМИ и блогеры могли "исказить" их материалы.

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