Украинская авиакомпания объявила о банкротстве: кто будет летать после открытия неба

В Украине обанкротилась уже вторая авиакомпания с начала полномасштабной войны – вслед за МАУ процедуру банкротства начала Bees Airline. Несмотря на это, украинские перевозчики не исчезли с рынка: часть из них продолжает летать за границtq и сможет вернуться после открытия неба. В то же время, по оценкам экспертов, после возобновления полетов до 70% украинского рынка могут сразу занять иностранные авиакомпании.

Видео дня

Согласно материалам Хозяйственного суда Киева, 25 июня ООО "Биз Эйрлайн" подало заявление об открытии производства по делу о банкротстве. Совокупные кредиторские требования компании превышают 180 млн грн, тогда как общая стоимость ее оборотных активов составляет всего 22,3 тыс. грн, отмечает Forbes.

Как сообщил генеральный директор компании Евгений Хайнацкий, у перевозчика больше не осталось ни самолетов, ни недвижимости, а сертификаты на выполнение коммерческих полетов утратили силу. Единственным имуществом, подлежащим процедуре распоряжения, является офисная техника. Суд уже назначил арбитражного управляющего, а у кредиторов есть 30 дней для подачи своих требований.

Кто будет летать после открытия украинского неба

Bees Airline – вторая авиакомпания, которую Украина потеряла за время полномасштабной войны. Еще осенью 2023 года банкротами были признаны Международные авиалинии Украины (МАУ).

Несмотря на эти банкротства, украинские авиаперевозчики продолжают работать за пределами страны. В частности:

SkyUp Airlines выполняет регулярные и чартерные рейсы из Польши, Румынии и Молдовы;

выполняет регулярные и чартерные рейсы из Польши, Румынии и Молдовы; Skyline Express сотрудничает с европейскими туроператорами;

с европейскими туроператорами; Windrose Airlines осуществляет чартерные перевозки;

осуществляет чартерные перевозки; YanAir предоставляет услуги по модели "мокрого лизинга" (одна авиакомпания арендует у другой не только самолет, но и экипаж, техническое обслуживание и страхование) в Африке.

В то же время авиационный эксперт Богдан Долинце прогнозирует, что после возобновления полетов в Украине 50-70% рынка могут сразу занять иностранные авиакомпании, поскольку за годы войны украинские перевозчики потеряли часть флота, финансовых ресурсов и персонала. Украинское небо остается закрытым для гражданской авиации с февраля 2022 года.

Что известно о Bees Airline

Bees Airline начала полеты в 2021 году. Сначала авиакомпания выполняла чартерные рейсы в Египет, а впоследствии открыла регулярные маршруты в Грузию. К концу 2021 года ее флот из четырех самолетов Boeing 737-800 выполнял рейсы из Киева, Львова, Одессы, Харькова и Херсона в Турцию, Грецию, Кипра, Болгарии, Испании, Армении и Египта.

После начала полномасштабного вторжения самолеты компании по требованию лизингодателя были выведены за пределы Украины. В августе 2022 года Государственная авиационная служба Украины аннулировала сертификат эксплуатанта Bees Airline из-за отсутствия самолетов под управлением на территории Украины.

Компания пыталась обжаловать это решение, однако судебный процесс фактически затянулся на несколько лет. По словам руководства перевозчика, именно отсутствие сертификата лишило компанию возможности заключать новые контракты и работать за рубежом по модели "мокрого лизинга", которую использовали другие украинские авиакомпании.

Финансовые показатели Bees Airline стремительно ухудшались. Если в 2021 году выручка превышала 1,5 млрд грн, то в 2022-м она сократилась до 267,6 млн грн, в 2023 году – до 9,4 млн грн, а по итогам 2024 года составила всего 24 тыс. грн.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже не ждет окончания войны и начала подготовку к возобновлению гражданских авиаперелетов весной 2026 года. В то же время власти не готовы идти на какие-либо компромиссы в вопросах безопасности ради полетов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!