За скандального Шапрана, которого подозревают в присвоении 1 млрд грн, внесли залог 5 млн: все подробности дела

Стало известно, что скандальный броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран выйдет из СИЗО под залог в 5 млн грн. Туда его отправили по подозрению в присвоении активов на 1 млрд грн в сговоре с экс-владельцем подсанкционной империи "Юнигран" россиянином Игорем Наумцом.

Сейчас за Шапрана уже внесли установленную сумму залога. Об этом сообщают информированные источники OBOZ.UA.

В среду, 17 сентября, бизнесмен выйдет из Лукьяновского СИЗО.

Что предшествовало

Ранее мы писали о том, что Шапран может выйти из-под стражи под смехотворный залог в 5 млн грн по решению одиозной троицы судей апелляционного суда. Такое смягчение меры пресечения не только ставит под угрозу справедливое завершение дела самого Шапрана, но и может стать опасным прецедентом.

Решение приняли на заседании Киевского апелляционного суда 15 сентября, сообщили наши источники. Размер залога Шапрану определили в 5 млн грн – было 100,2 млн грн, то есть сумму уменьшили в 20 раз. Более того, залог с самого начала был в 10 раз меньше, чем стоимость украденных активов.

Коллегию на последнем заседании, согласно данным суда, сформировали одиозные судьи Татьяна Кагановская, Валерий Лашевич и Иван Рыбак. Их уже уличали в подозрительном содействии броварскому дельцу.

Именно эта троица еще 3 февраля 2025 года сняла арест с активов "Юниграна". Тот же состав судейской коллегии затягивал процессы, на которых должны были быть приняты важные для защиты интересов государства решения по делу все того же "Юниграна". Поэтому беспристрастность их же решения об уменьшении залога вызывает серьезные сомнения.

Дело Шапрана: что известно

Сергей Шапран был задержан и взят под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО его отправили в рамках уголовного производства № 42022000000000455.

Оно касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Игоря Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские объявили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, которые участвовали в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Сначала гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала безопасность украинской государственности, и 12.05.2023 г. Указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокирования активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией в 2023 году решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться в плюсе.

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно, с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество передано в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители изъяли технику ООО "Будиндустрия-Сервис ЛТД" – компании, которая из подсанкционной империи россиянина Игоря Наумца перешла под контроль броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана. Фирма, несмотря на санкции и даже взятие Шапрана под стражу, до последнего незаконно добывала песок в Пуховке Киевской области.

