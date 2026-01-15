Миллионные залоги за нардепов Негулевского и Лабу внесли экс-прокурор и фирма, которая помогла военкому Борисову в суде – СМИ

Более 50 миллионов гривен залога за двух народных депутатов от "Слуги народа", подозреваемых в коррупции, внесли не только они сами и физические лица, но и частные компании. Среди них – фирмы, которые уже фигурировали в других резонансных уголовных производствах.

Детали схемы обнародовали журналисты-расследователи проекта "Схемы". Журналисты выяснили, что общая сумма залогов за народных депутатов Игоря Негулевского и Михаила Лабу превысила 50 миллионов гривен.

Обоих парламентариев НАБУ и САП подозревают в получении неправомерной выгоды за голосование в Верховной Раде в рамках деятельности организованной преступной группы.

Наибольшую часть залога за Игоря Негулевского – 25,8 млн грн из назначенных судом 30 млн – внесла компания "Евагрейн". По данным расследователей, эта же фирма в ноябре 2025 года внесла более 20 млн грн залога за бывшего главу Одесского ТЦК Евгения Борисова по делу о самовольном оставлении части.

Компания зарегистрирована в Киеве и специализируется на оптовой торговле агропродукцией, а также фигурирует в проверках Бюро экономической безопасности относительно возможных финансовых нарушений. Владелец "Эвагрейн" Сергей Чиж на запросы журналистов не ответил.

Сам Игорь Негулевский, согласно декларации, внес 2,9 млн грн залога. Еще 1,5 млн грн заплатил адвокат Олег Кузяев, который заявил, что не является защитником депутата и назвал свой вклад "общегуманистическим зовом". Негулевский комментариев журналистам не предоставил.

В отношении другого фигуранта дела, Михаила Лабы, суд определил залог в 20 млн грн. Сам депутат внес 499 тыс. грн, еще несколько физических лиц – суммы от 150 тыс. до 3 млн грн. Наибольшую часть – 16,1 млн грн – оплатила компания "Тап Сити Сервис".

Ее бенефициаром является бывший заместитель прокурора Киевской области, ныне адвокат Игорь Проценко, который подтвердил, что представляет интересы Лабы, но отказался комментировать детали.

В конце декабря 2025 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении организованной преступной группы в Верховной Раде. По версии следствия, депутаты систематически получали взятки за "нужные" голосования. Суммы неправомерной выгоды, по данным антикоррупционных органов, колебались от 2 до 20 тысяч долларов США, а с августа 2025 года – не менее 5 тысяч долларов за голос.

В САП отметили, что распределение средств происходило регулярно, а во время следственных действий зафиксировано получение одним из депутатов не менее 145 тысяч долларов с последующим распределением между другими участниками группы. Всем подозреваемым избраны меры пресечения с внесением залогов и возложены процессуальные обязанности, в частности ношение электронных браслетов.

Антикоррупционные органы официально не называют фамилий фигурантов, однако медиа сообщают, что речь идет о нескольких депутатах фракции "Слуга народа". Часть из них от комментариев отказалась, другие заявляют о своей невиновности и называют дело манипуляцией.

Как сообщал OBOZ.UA, Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 1 января сообщила, что Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меры пресечения нардепам, подозреваемым в получении взяток за голоса в Верховной Раде. ВАКС решил применить к этим политикам залог, сумма которого варьируется от 16 до 40 миллионов гривен.

