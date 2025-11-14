Фирма с капиталом в 1 тыс. грн внесла многомиллионные залоги за фигуранток "пленок Миндича": что известно

37 млн грн залога за Устименко и Зорину (работницы бэк-офиса по легализации средств) внесла малоизвестная компания "Вангар", созданная несколько месяцев назад с уставным капиталом в 1 000 грн. Ее происхождение средств непонятно, что усиливает подозрения о связи фирмы с теневыми финансовыми потоками по делу НАБУ "Мидас".

О названии фирмы сообщили журналисты"Схемы", а OBOZ.UA исследовал, чем она занимается. По информации источников в правоохранительных органах, 13 ноября ООО "Вангар" внесло 25 млн грн залога за Лесю Устименко. - В тот же день компания заплатила 12 млн грн за Людмилу Зорину.

Обе суммы определил Высший антикоррупционный суд. После их внесения подозреваемые должны выйти из следственного изолятора уже в ближайшее время. ООО "Вангар" было зарегистрировано в мае 2025 года – всего пять месяцев назад. Уставный капитал – 1000 грн:

компания не имеет в собственности никакой недвижимости;

не владеет автомобилями;

не фиксируется хозяйственная активность , которая могла бы объяснить появление десятков миллионов;

Фактически – типичный "спящий" бизнес без истории, оборотов и активов, который неожиданно вносит 37 млн грн залога. OBOZ.UA также установил человека, который значится конечным бенефициаром "Вангара".

Этот же предприниматель является владельцем еще одной компании – ООО "СЛ" ЛТД, зарегистрированной 21 марта 1995 года. Профиль деятельности – так же мебель, это означает, что формальный владелец – человек с долгой историей работы в мебельном бизнесе, однако непонятно:

откуда у него почти 40 млн грн ликвидных средств;

почему они тратятся именно на залог в коррупционном деле НАБУ;

и не является ли он лишь подставным лицом.

В деле "Мидас" речь идет о масштабной системе легализации средств, где бэк-офис, по версии следствия, обеспечивал движение крупных сумм "в тени". Поэтому появление малоизвестной компании с уставным капиталом в тысячу гривен, которая за одни сутки приносит в кассу государства более 37 миллионов, выглядит не просто странно, а как потенциальный элемент той же сети.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве энергетики до сих пор работают ключевые фигуры из окружения Германа Галущенко – Александр Белоус, Людмила Кравченко, Александр Рувин и Инна Емельянова, которых называют "людьми Миндича" и связывают с коррупционными влияниями и старыми схемами. А в НКРЭКУ на высокой должности остается Дмитрий Миронюк, родной брат фигуранта "пленок Миндича".

