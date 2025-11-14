УкраїнськаУКР
русскийРУС

Фирма с капиталом в 1 тыс. грн внесла многомиллионные залоги за фигуранток "пленок Миндича": что известно

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
8,7 т.
Леся Устименко и Людмила Зорина

37 млн грн залога за Устименко и Зорину (работницы бэк-офиса по легализации средств) внесла малоизвестная компания "Вангар", созданная несколько месяцев назад с уставным капиталом в 1 000 грн. Ее происхождение средств непонятно, что усиливает подозрения о связи фирмы с теневыми финансовыми потоками по делу НАБУ "Мидас".

Видео дня

О названии фирмы сообщили журналисты"Схемы", а OBOZ.UA исследовал, чем она занимается. По информации источников в правоохранительных органах, 13 ноября ООО "Вангар" внесло 25 млн грн залога за Лесю Устименко. - В тот же день компания заплатила 12 млн грн за Людмилу Зорину.

Компания имеет маленький капитал

Обе суммы определил Высший антикоррупционный суд. После их внесения подозреваемые должны выйти из следственного изолятора уже в ближайшее время. ООО "Вангар" было зарегистрировано в мае 2025 года – всего пять месяцев назад. Уставный капитал – 1000 грн:

  • компания не имеет в собственности никакой недвижимости;
  • не владеет автомобилями;
  • не фиксируется хозяйственная активность, которая могла бы объяснить появление десятков миллионов;
  • указан профиль деятельности – "производство мебели для офисов и предприятий торговли".
Когда была зарегистрирована фирма

Фактически – типичный "спящий" бизнес без истории, оборотов и активов, который неожиданно вносит 37 млн грн залога. OBOZ.UA также установил человека, который значится конечным бенефициаром "Вангара".

Предприниматель является владельцем еще одной компании

Этот же предприниматель является владельцем еще одной компании – ООО "СЛ" ЛТД, зарегистрированной 21 марта 1995 года. Профиль деятельности – так же мебель, это означает, что формальный владелец – человек с долгой историей работы в мебельном бизнесе, однако непонятно:

  • откуда у него почти 40 млн грн ликвидных средств;
  • почему они тратятся именно на залог в коррупционном деле НАБУ;
  • и не является ли он лишь подставным лицом.
Фирма занимается мебелью

В деле "Мидас" речь идет о масштабной системе легализации средств, где бэк-офис, по версии следствия, обеспечивал движение крупных сумм "в тени". Поэтому появление малоизвестной компании с уставным капиталом в тысячу гривен, которая за одни сутки приносит в кассу государства более 37 миллионов, выглядит не просто странно, а как потенциальный элемент той же сети.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Министерстве энергетики до сих пор работают ключевые фигуры из окружения Германа Галущенко – Александр Белоус, Людмила Кравченко, Александр Рувин и Инна Емельянова, которых называют "людьми Миндича" и связывают с коррупционными влияниями и старыми схемами. А в НКРЭКУ на высокой должности остается Дмитрий Миронюк, родной брат фигуранта "пленок Миндича".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!