В Украине хотят открыть один из аеропортов: когда и как заработает

В Украине хотят открыть один из аеропортов для полетов. Речь идет об аеропорте в Киеве, Ужгороде или Львове. И хотя точных дат нет, ситуация может измениться уже в этом году.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Точных терминов никто не называет. Некоторые эксперты, привлеченные к переговорам с американским и европейским регулятором, вовсе отказались комментировать перспективы. Министр инфраструктуры Александр Кубраков, который своим заявлением по поводу начала переговоров с регуляторами и поднял тему, также заявил, что не может называть никаких сроков.

"Не хочу никаких терминов озвучивать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры", – заявил Кубраков. Секретарь СНБО Алексей Данилов еще в прошлом году анонсировал, что именно в 2024-м "этот вопрос точно сдвинется с мертвой точки".

Но на самом деле до сих пор никто не знает, когда возможно будет возобновить полеты. Об их необходимости заявляют и в Офисе президента, и в Кабмине. Действительно, это значительно упростило бы и перевозку грузов, и пассажиропоток. Но пока такой возможности нет. Чтобы открыть перелеты:

Украина должна сама на территории своей страны обеспечить безопасность. Это суверенное права страны", "закрывать" небо для полетов или открывать его;

регуляторы США и ЕС должны дать разрешение. Ибо они имеют право убедиться, что самолеты, которые будут следовать из их страны или в их страну, не станут целью атаки россиян;

авиакомпании должны получить страховки (страховые компании должны поверить в безопасность и дать разрешение на полет).

В Украине еще до начала полномасштабной войны из-за новостей о том, что Россия готовит вторжение, некоторые страховые компании инициировали отмену рейсов в Украину. И это еще до ракетных атак. Теперь получить страховку будет очень сложно.

"Необходимо провести переговоры со страховщиками и международными авиакомпаниями. Не думаю, что многие из них будут иметь желание страховать самолеты и осуществлять рейсы в украинские аэропорты во время войны. Если все же удастся договориться с кем-то из авиакомпаний или страховщиков, то высокие риски полетов в Украину они обязательно заложат в стоимость билетов", – рассказывает OBOZ.UA заместитель председателя парламентского комитета по транспорту и инфраструктуре Владимир Крейденко. То есть , цена и риски будут настолько высокими, что украинцам просто будет не выгодно летать.

Эксперт по развитию авиационного рынка Богдан Долинце настроен более оптимистично. Он уверен: главные претенденты на открытие – Киев, Львов и Ужгород. "Это будет зависеть от того, насколько каждый аэропорт продемонстрирует свою готовность и подтвердит авиарегулятору, что у них есть обученный персонал, необходимы укрытия, что они подготовлены и могут правильно действовать. Это может сказать только соответствующий аудит", – пояснил Долинце.

Как сообщал OBOZ.UA, первые полеты гражданской авиации в воюющей стране могут совершить не пассажирские, а грузовые рейсы. Причина – в довольно сложной процедуре утверждения безопасности таких полетов. В ее ходе Украина, в частности, может получить целый ряд рекомендаций от партнеров о том, какие условия нужно обеспечить для авиаперевозчиков.

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