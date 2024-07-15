В Украине готовят новые правила выдачи больничных: чего ждать

В Украине одобрили законопроект по усовершенствованию проверок обоснованности выдачи больничных. Новые правила предусматривают прозрачность проверок, экстерриториальность данных, возможность досудебного обжалования решений и урегулирование страховых выплат на основе бумажных больничных.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения. 15 июля 2024 года Кабинет Министров Украины одобрил законопроект об усовершенствовании проверок обоснованности выдачи листков нетрудоспособности. Этот документ теперь ждет рассмотрение в Верховной Раде, после принятия парламентом законопроект должен быть подписан президентом, только тогда новые правила вступят в силу.

Целью законопроекта является повышение эффективности процесса установления факта временной нетрудоспособности. Изменения в Закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" направлены на обеспечение прозрачности и обоснованности выдачи больничных.

Ключевые нововведения

прозрачность проверок;

Проверка обоснованности выдачи и продления листков нетрудоспособности будет проводиться с привлечением уполномоченных врачей в случае необходимости проверки медицинских выводов. Отбор таких врачей будет производиться по прозрачной автоматизированной процедуре с помощью Единой системы здравоохранения (ЕСОЗ).

экстерриториальность и деперсонализация;

Нормы об экстерриториальности и деперсонализации данных о пациенте помогут минимизировать риски при принятии решений об обоснованности медицинского заключения. Это обеспечит объективность и беспристрастность проверок.

обжалование решений;

Учреждения здравоохранения смогут обжаловать решение о признании листка нетрудоспособности необоснованным в досудебном порядке. Ранее доказательство обоснованности решений врача было возможно только через суд. Теперь заведения смогут предоставлять доказательства, свидетельствующие о правомерности действий врача непосредственно соответствующим органам.

страховые выплаты

Законопроект также регулирует вопросы страховых выплат на основе бумажных больничных. Они используются в исключительных случаях в связи с военным положением в Украине.

Предложенные изменения призваны сделать систему выдачи и проверки больничных более эффективной, прозрачной и справедливой. Они помогут снизить риск коррупции и злоупотреблений, обеспечив при этом защиту прав пациентов и медицинских учреждений.

Изменения будут способствовать адаптации системы здравоохранения к современным вызовам, в частности, в условиях военного положения. Использование автоматизированных систем и процедур обжалования сделает процесс более удобным и оперативным для всех участников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, работники в Украине, которые принимают больничный по состоянию здоровья, могут получить денежную компенсацию, размер которой зависит от заработной платы за 12 месяцев, страхового стажа, количества дней лечения и причины нетрудоспособности. Выплаты производятся на основе медицинского заключения и обработки заявления работодателем через Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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