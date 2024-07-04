Украинцы могут самостоятельно рассчитать сумму больничных выплат: каким образом

Работники в Украине, которые принимают больничный по состоянию здоровья, могут получить денежную компенсацию, размер которой зависит от заработной платы за 12 месяцев, страхового стажа, количества дней лечения и причины нетрудоспособности. Выплаты производятся на основе медицинского заключения и обработки заявления работодателем через Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Об этом сообщило Правительство online. Размер больничных выплат зависит от нескольких ключевых факторов:

заработная плата за 12 месяцев перед датой открытия больничного: сумма, полученная работником за год до момента нетрудоспособности, включая зарплату, премии, компенсации и отпускные;

сумма, полученная работником за год до момента нетрудоспособности, включая зарплату, премии, компенсации и отпускные; страховой стаж: продолжительность периода, в течение которого работник был застрахован;

продолжительность периода, в течение которого работник был застрахован; количество дней лечения: продолжительность периода, в течение которого работник находится на больничном;

продолжительность периода, в течение которого работник находится на больничном; Причина нетрудоспособности: может включать заболевание, несчастный случай на производстве или другие обстоятельства.

Процесс получения больничных выплат

обращение к врачу;

Первым шагом является обращение к врачу. Врач по результатам осмотра создает медицинское заключение о временной потере трудоспособности в Реестре медицинских заключений электронной системы здравоохранения.

формирование больничного листа;

На основании медицинского заключения в Электронном реестре листков нетрудоспособности формируется больничный лист. Важно, чтобы информация о застрахованном лице была внесена в Реестр застрахованных лиц.

действия работодателя;

Работодатель в кабинете страхователя на вебпортале электронных услуг ПФУ получает листок нетрудоспособности, принимает решение о назначении пособия по временной потере трудоспособности, формирует заявление-расчет и направляет его в Пенсионный фонд Украины.

финансирование со стороны Пенсионного фонда;

ПФУ обрабатывает заявление-расчет. И не позднее трех дней после поступления финансирует средства на отдельный счет работодателя.

выплата пособия работнику.

Работодатель выплачивает пособие работнику. Она поступает вместе с ближайшей зарплатой.

Как самостоятельно рассчитать сумму больничных

определить доход за 12 месяцев;

Определите доход за 12 месяцев до открытия больничного, включая заработную плату, премии, компенсации и отпускные. Разделите сумму на 365 дней.

вычислить среднюю заработную плату за день;

В зависимости от продолжительности страхового стажа работник получает определенный процент от средней заработной платы в день. А именно:

до 3 лет стажа: 50%;

3 – 5 лет стажа: 60%;

5 – 8 лет стажа: 70%;

свыше 8 лет стажа: 100%.

Чтобы рассчитать сумму больничных, следует умножить среднюю заработную плату за день на количество больничных дней. Умножить результат на процент от средней заработной платы, определяемый в зависимости от стажа работника.

Например, годовой доход работника составляет 200 000 грн., страховой стаж – 4 года, средняя заработная плата за день: (200 000 грн. / 365 дней) ≈ 547.95 грн. Срок больничного – 10 дней. С учетом процента стажа 3 – 5 лет (60%), расчет будет следующим: 547 грн х 10 дней х 60% = 3287 грн.

Для некоторых лиц размер больничных равняется 100% независимо от стажа. Это касается лиц, имеющих льготы в соответствии с законодательством, в частности:

пострадавшие в результате Чернобыльской аварии;

ветераны войны;

члены семей погибших защитников и защитниц.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируется внедрить изменения, которые уменьшат использование бумажных документов и автоматизируют пересмотр субсидий для облегчения процесса получения социальной помощи. Это сделает систему социального обеспечения более эффективным и удобным для граждан, особенно в военное время.

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