В США похоронили "криптодоллар": новый вид денег запретили развивать

Федеральной резервной системе США запретили разрабатывать или запускать государственную цифровую валюту с привязкой к доллару без разрешения Конгресса. Таким образом, проект так называемого криптодоллара оказалася

Как сообщает The Hill, соответствующий законопроект был разработан республиканцем Томом Эммером. Он утверждал, что цифровая валюта центробанка (CBDC), выпущенная Федрезервом, будет иметь катастрофические последствия для конфиденциальности финансовых операций американских граждан, позволив правительству отслеживать их транзакции и подавлять политически неугодных деятелей.

Также были приняты поправки, ограничивающие Федеральную резервную систему от проведения пилотных программ и исследований в направлении CBDC.

"Мой законопроект гарантирует, что политика США по цифровой валюте остается в руках американского народа, чтобы любое развитие цифровых денег отвечало нашим ценностям конфиденциальности, личного суверенитета и конкурентоспособности свободного рынка", – заявил конгрессмен Эммер.

CBDC – это цифровая форма национальной фиатной валюты, которая регулируется центральным банком страны и предназначена для розничных или оптовых транзакций. Такую разработку часто сравнивают с криптовалютой, потому что она тоже основана на технологии блокчейн.

Опасения республиканцев разделяет и кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший. В 2023 году он тоже предупредил, что при помощи цифровых валют центральных банков правительства смогут полностью отслеживать расходы каждого гражданина. По его словам, CBDC можно связать с социальным рейтингом – такая система уже действует в Китае. В таком случае власти получат реальный рычаг, который позволит им лишать кого угодно возможности использовать свои собственные деньги.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что запустить цифровой доллар в США планируют не раньше 2027 года. Причина задержки – необходимость обеспечить должные меры безопасности для обихода цифровой валюты центрального банка.

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