В Польше задумались о запрете зерна из России: Туск раскрыл позицию власти

Польша не исключает введения запрета на импорт агропродукции, в т. ч. зерна, из России. Для этого власти страны планируют изучить опыт Латвии, которая уже ввела соответствующее эмбарго на национальном уровне.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи со своей латвийской коллегой Эвикой Силиней, передает Bloomberg. По его словам, Польша "тщательно проанализирует" последствия решения Латвии запретить импорт российского продовольствия и не исключает, что сама предпримет соответствующие шаги.

Отмечается, что Туск обсудит этот вопрос с протестующими польскими фермерами на встрече, которая назначена на 29 февраля в Варшаве. Премьер-министр Польши признал, что проблема избыточного предложения и "неравной" конкуренции связана не только с торговлей с Украиной, но и с импортом из России и Беларуси.

Туск и Силиня также договорились "объединить усилия", чтобы убедить европейских лидеров принять меры в отношении импорта продовольствия "с востока". Ранее Латвия уже напрямую требовала запретить импорт зерна из России в ЕС.

Обеспечить продовольственную безопасность региона при этом можно за счет агропродукции из Украины, заявлял министр сельского хозяйства Латвии Армандс Краузе. При этом министр раскритиковал действия польских фермеров на границе с Украиной.

"Все, что импортируется из России, может импортироваться из Украины. Таким образом (запретом импорта из РФ. – Ред.) мы поддержим Украину, а не будем помогать России подкармливать ее машину войны... Сейчас у нас есть эти трудности на (польской. – Ред.) границе. Мы полностью поддерживаем Украину. С точки зрения Европейского Союза то, что происходит на границе, не понятно", – сказал Краузе.

О необходимости заблокировать поставки из РФ неоднократно говорила и украинская сторона. В частности, об этом на днях упоминал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Почему-то никто не говорит о российском зерне, которое поступает на европейский рынок... Почему-то никто из европейских фермеров не борется с зерном, которое в огромных объемах поступает на рынок Европы. Раскрутили одну тему, что во всем виновата Украина. Такое понимание существует на уровне этих протестующих", – отмечал Кулеба, говоря о польских протестах и блокаде границы Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Туск заявлял, что польские власти готовы полностью закрыть границу с Украиной и ведут об этом переговоры с украинской стороной. В то же время представители Кабмина Украины отрицали, что такой вопрос вообще поднимался.

"Прекратить даже на день торговлю, которая в годовых параметрах составляет 11,7 млрд долларов (а по польской статистике даже больше), – это слишком болезненно. Не говоря уже о транзите, который жизненно важен для Украины", – объяснял замминистра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка.

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